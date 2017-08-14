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Мэр Шарлотсвилля возложил на Трампа вину за беспорядки в городе

14 августа 2017, 09:40

Реакция Трампа свелась к выражению соболезнования семьям погибших и осуждению «вопиющего проявления ненависти, нетерпимости и насилия».

Мэр американского Шарлотсвилля (штат Виргиния) Майк Зигнер возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за рост радикальных настроений, который вылился в столкновения между сторонниками и противниками ультраправых организаций в городе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Посмотрите на его избирательную кампанию, на заигрывание со сторонниками превосходства белой расы, с белыми националистами, с антисемитскими группировками. И посмотрите на ряд неудачных попыток осудить, раскритиковать их действия», — заявил Зигнер.

В Шарлоттсвилле 12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США). После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.

Реакция Трампа свелась к выражению соболезнования семьям погибших и осуждению «вопиющего проявления ненависти, нетерпимости и насилия».

Источник: Lenta.ru.

Фото: Jim Bourg / REUTERS.

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