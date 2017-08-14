Почти 2 млн тенге за загрязнение атмосферы выплатит компания в Мангыстау
14 августа 2017, 09:42
На протяжении четырех месяцев компания осуществляла строительство без соответствующего разрешения на эмиссии в окружающую среду.
Данное обстоятельство было установлено по результатам проверки, проведенной Департаментом экологии по Мангистауской области, передает Tumba.kz.
В специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области обратился в Департамент экологии по Мангистауской области с исковым заявлением к ТОО «М» о взыскании суммы ущерба, причиненного окружающей среде.
- Суд установил, что ТОО с 18 августа по 19 декабря 2014 года осуществляло строительство без соответствующего разрешения на эмиссии в окружающую среду, что привело к сверхнормативным выбросам в атмосферу, - сообщили в пресс-службе суда.
Произведя сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, ТОО «М» причинило вред окружающей среде, размер которого составил 1 897 457 тенге. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения уполномоченного органа в суд.
Суд, удовлетворив исковые требования Департамента экологии, взыскал с ТОО «М» 1 897 457 тенге.
Арсен Нугуманов
Фото с сайта tumba.kz
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