Назначен новый руководитель Службы центральных коммуникаций
Анастасия Щегорцова назначена руководителем Службы центральных коммуникаций, сообщили в СЦК. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев представил коллективу РГУ «Служба центральных коммуникаций» нового руководителя - Анастасию Щегорцову.
Анастасия Щегорцова окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева (2003), факультет политологии, имеет степень магистра социологии. Работала на разных должностях в Министерстве культуры и информации, комитете по языкам, акимате Астаны. Владеет казахским, русским, английским языками.
14 августа 2017, 09:44
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»
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