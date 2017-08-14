Назначен новый руководитель Службы центральных коммуникаций

Анастасия Щегорцова окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева (2003), факультет политологии, имеет степень магистра социологии. Работала на разных должностях в Министерстве культуры и информации, комитете по языкам, акимате Астаны. Владеет казахским, русским, английским языками.

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