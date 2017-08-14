Власти КНДР созвали своих послов на совещание в Пхеньян
14 августа 2017, 10:07
Совещание пройдет на фоне усиления международного давления на страну.
Власти Северной Кореи созвали своих ключевых послов в Пхеньян для того, чтобы провести совместное заседание. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информированные правительственные источники, передает РБК.
«Кажется, что в Северной Корее проводится встреча руководителей иностранных дипломатических миссий после призыва своих послов в крупных странах вернуться обратно в Пхеньян», — сказал один из чиновников.
На встречу уже приехали посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол страны в России Ким Хён Чжун, а также постоянный представитель государства при ООН Ча Сон Нам. При этом не уточняется, сколько именно дипломатов примет участие в совещании.
Представитель пресс-службы Министерства юстиции Южной Кореи Байк Тхэ Хун в ходе брифинга отметил, что эта встреча может также быть частью регулярного сбора послов Северной Кореи, который уже не раз проводился руководством страны. Например, по его словам, в 2015 году Пхеньян созвал 43-х своих послов со всего мира.
Фото: Luke MacGregor / Reuters.
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