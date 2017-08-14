Власти КНДР созвали своих послов на совещание в Пхеньян

Власти Северной Кореи созвали своих ключевых послов в Пхеньян для того, чтобы провести совместное заседание. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информированные правительственные источники, передает Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информированные правительственные источники, передает РБК





«Кажется, что в Северной Корее проводится встреча руководителей иностранных дипломатических миссий после призыва своих послов в крупных странах вернуться обратно в Пхеньян», — сказал один из чиновников.





На встречу уже приехали посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол страны в России Ким Хён Чжун, а также постоянный представитель государства при ООН Ча Сон Нам. При этом не уточняется, сколько именно дипломатов примет участие в совещании.





Представитель пресс-службы Министерства юстиции Южной Кореи Байк Тхэ Хун в ходе брифинга отметил, что эта встреча может также быть частью регулярного сбора послов Северной Кореи, который уже не раз проводился руководством страны. Например, по его словам, в 2015 году Пхеньян созвал 43-х своих послов со всего мира.



