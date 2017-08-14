Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

В Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Премьер-Министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, ход реализации Плана совместных мероприятий на 2017-2018 годы по развитию торгово-экономических отношений.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что казахстанско-белорусские отношения развиваются поступательно. Андрей Кобяков в свою очередь добавил, что Казахстан по объему товарооборота входит в число основных партнеров Беларуси.

Стороны также рассмотрели вопросы деятельности Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и обсудили предстоящее 13-е заседание комиссии, которое состоится в Казахстане в сентябре т. г.

Вместе с тем, был обсужден статус реализации Соглашения о совместном использовании экспериментального комплекса на базе «Казахстанского Токамака», подписанного на заседании Совета глав правительств СНГ в Казани в мае т. г.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в промышленной сфере, в области транспорта и коммуникаций, а также в космической отрасли.

Б. Сагинтаев и А. Кобяков обсудили также проходящую в Астане выставку ЭКСПО 2017 и открывающиеся перспективы реализации совместных проектов, в том числе в рамках создаваемого в Астане Стартап-хаба.

В завершение встречи между правительствами Казахстана и Беларуси было заключено соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Белорусской торгово-промышленной палатой.

Напомним, в текущем году установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Беларусью исполняется 25 лет. Межправительственная казахстанско-белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству функционирует с 1996 года. Товарооборот между Казахстаном и Беларусью за январь-май 2017 года составил 207,8 млн долларов, увеличившись на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.