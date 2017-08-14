О драке на ножах офицеров МВД в Таразе

Доверие населения к полиции итак на низком уровне, а этот случай уронил его, как говорят в народе, ниже плинтуса.

Вполне бытовая ситуация, которую на сленге называют «бытовуха», когда встретились трое знакомых, выпили, повздорили и вышли разобраться на улице. У одного оказался нож, который он применил против других, ранив их. Слава богу (аллаху), что не убил. Преступления против личности на бытовой почве являются лидерами среди всех происшествий.





Такое мы читаем и видим часто, иногда даже слишком, благодаря нашим средствам массовой информации, у которых в новостных лентах «бытовуха» занимает большой объём.





Ну, выпили, подрались – что в этом такого!? Это встречается часто и нас не удивишь! Но случай в Таразе слишком неординарный.





Выпили и подрались офицеры МВД, майоры и полковники, действующие и бывшие. Когда поножовщину устраивают сотрудники МВД, которые наоборот должны стоять на предупреждении данных явлений, любой человек, будет теперь бояться полицейского.





Доверие населения к полиции и так на низком уровне, а этот случай уронил его, как говорят в народе, ниже плинтуса.





Критиковать всегда легко. Но пугает кадровая политика в МВД, когда сквозь тернии карьерного роста, должна быть отработана система, при которой случайные люди, с низким интеллектуальным уровнем, моральными принципами и просто бандиты не должны пройти всякого рода служебные, специальные проверки.





Верю в презумпцию невиновности, но последние новости вокруг сотрудников МВД, когда одного полковника, целого начальника РУВД обвиняют в создании ОПГ, другие прилюдно устраивают пьяные разборки с поножовщиной – сильно заставляют задуматься над вопросом: «А защищает ли нас, наша полиция!?» - и не знаю теперь!



