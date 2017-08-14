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В полиции рассказали подробности стрельбы на границе с Кыргызстаном

 

Полицейские допрашивают родных погибшего при стрельбе на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел Жамбылской области.

«В наряд заступили два человека Погранслужбы. Один из них замечает, как примерно 15-20 человек пытаются пересечь границу, где стоял барьер безопасности. В этот момент военнослужащий предупреждает, говорит, что проходить нельзя, нарушители начинают сопротивление. После предупредительного выстрела из автомата вверх, нарушители начинают забрасывать камнями. К военнослужащему подбегает его коллега, в этот момент первый получает ушиб головы от удара, после чего стреляет два раза по нарушителям. Одна пуля попадает в одного из нарушителей. Это, как оказалось, житель села Жасоркен, 1987 года рождения, который скончался на месте. Рана была сквозная в голову», — сообщили в ДВД.

В полиции также рассказали, что после выстрелов на поражение, нарушители скрылись в селе Жасоркен. По словам военнослужащего, получившего ушиб, он видел машину, на которой нарушители уезжали.

«При вскрытии стало ясно, что смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы от пули. Дело зарегистрировано по статье 380 части 1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На данный момент сотрудники ведут допрос родных погибшего», — добавили в ДВД.

Вечером 12 августа казахстанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы. Группа людей, предположительно, 15 человек, пытались незаконно пересечь границу с Кыргызстаном. В результате стрельбы один из нарушителей был ранен, он позже скончался. Другие скрылись на территории Жамбылской области.

 

14 августа 2017, 10:28
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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