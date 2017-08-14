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Столкновения в Шарлотсвилле

14 августа 2017, 10:33

12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли.

Один человек погиб и 19 пострадали при наезде автомобиля на контрдемонстрантов в городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, передает местный телеканал WTVR. Водитель серого купе на большой скорости въехал в толпу протестующих, разбив две другие машины, после чего уехал задним ходом. Спустя некоторое время он был задержан.

Инцидент произошел во время демонстрации Unite the Right, на которой собрались сторонники ультраправых организаций. Они выступили против сноса памятнику генералу армии конфедератов времен Гражданской войны Роберту Ли. Противники националистов собрали ответную акцию, после чего в городе начались столкновения. В штате Виргиния объявлено чрезвычайное положение.



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