Индекс промышленного производства составил 107,7%
В январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
|
Производство отдельных видов продукции в январе-июле 2017 года
|
|
Произведено
|
В % к январю-июлю
2016г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
49,9
|
109,9
|
руды медные, млн.тонн
|
56,9
|
132,9
|
мука, млн.тонн
|
2,3
|
108,3
|
бензин, млн.тонн
|
1,9
|
104,2
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
2,7
|
99,5
|
портландцемент, млн.тонн
|
5,3
|
102,3
|
плоский прокат, млн.тонн
|
1,7
|
101,8
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,2
|
105,7
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
59,1
|
110,7
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