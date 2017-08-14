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Индекс промышленного производства составил 107,7%

 

В январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

 

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Производство отдельных видов продукции в январе-июле 2017 года

 

Произведено

В % к январю-июлю

2016г.

нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн

49,9

109,9

руды медные, млн.тонн

56,9

132,9

мука, млн.тонн

2,3

108,3

бензин, млн.тонн

1,9

104,2

газойли (топливо дизельное), млн.тонн

2,7

99,5

портландцемент, млн.тонн

5,3

102,3

плоский прокат, млн.тонн

1,7

101,8

медь рафинированная, млн.тонн

0,2

105,7

электроэнергия, млрд.кВт.ч

59,1

110,7

 

 

14 августа 2017, 10:38
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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