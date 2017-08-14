В Буркина-Фасо ликвидировали трех напавших на кафе
14 августа 2017, 10:50
Власти начали расследование.
Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек, передает РИА Новости.
Министра связи страны Реми Данджину заявил, что трое напавших были ликвидированы, однако в кафе еще остаются люди.
Ранее министр связи заявил, что не исключает, что нападение на кафе могло быть терактом. Он отметил, что власти начали расследование.
Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (03.30 аст) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения.
Фото: eadaily.com.
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