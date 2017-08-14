Kinopark наградил участников акции «Kinopark Евротур»

В воскресенье, 6 августа на территории Esentai Mall состоялся финальный розыгрыш акции «Kinopark Евротур».

На протяжении почти трех месяцев, посетители кинотеатров Kinopark приобретали поп-корн в специальной брендированной упаковке, становясь, тем самым, участниками акции «Kinopark Евротур».





C легкой руки Управляющего Директора банка Центркредит - Хусаимова Галима Абильжановича и регионального менеджера Airfrance-KLM и в Средней Азии - Вадима Мазина, были определены двое победителей. Жителей Актобе и Астаны - Олжаса Тулегенова и Раушан Басенову, в скором времени ждет захватывающее путешествие по трем городам Европы - Амстердам, Париж, Мадрид!









Еще десять счастливчиков из числа участников акции стали владельцами 10 безлимитных годовых карт в кино. Кроме того, в честь своего 10-летия, Kinopark подготовил специальные призы из серии Kinopark Collection – 500 термокружек, 1000 футболок, 1000 кепок и 500 толстовок. Имена обладателей этих призов в скором времени появятся на сайте kinopark.kz





Однако подарки на этом не закончились. Среди всех присутствующих был организован специальный розыгрыш с призами. Сертификаты в рестораны Rustica и Plov&Company, кепки, футболки и худи Kinopark Collection нашли своих обладателей.









Ни меньше призов, гостей финального розыгрыша порадовала развлекательная программа: концерт с участием звезд казахстанской эстрады - Айдана Меденова, Тауекел Мусилим, Камшат Жолдыбаева , Беркут и Аиша, Али Окапов, Ерке Есмахан, Ayree и Руслан Бердиматов; дефиле ZADIG&Voltaire, Tods с участием актеров Максима Акбарова, Фары Абдраимова, Олжаса Альжанова, Асель Садваковой, Газрета Ержанова и финалисток конкурса Мисс Алматы-2017.









Жители городов Астана, Актобе и Шымкент могли наблюдать за праздничным вечером по телеканалу Казахстан в прямом эфире.





Ведущими вечера выступили Майя Веронская и Даут Шайхисламов.









В общей сложности, в акции «Kinopark Евротур» приняли участие около 200 тыс человек.





Генеральный спонсор акции - Банк «ЦентрКредит»





Генеральный партнер акции - Авиакомпания «KLM»





Напомним, по условиям акции «Кинопарк Евротур», нужно было приобрести поп-корн в специальном брендированном стаканчике в баре одного из кинотеатров Kinopark, заполнить отрывной купон и отправить его в лототрон. Главный приз акции - путевка на двоих по трем городам Европы - Амстердам, Париж, Мадрид!





О компании Kinopark Theatres





Компания Kinopark Theatres - крупнейшая сеть кинотеатров в Казахстане. В управлении компании находится 8 кинотеатров, 54 зала, общее количество зрительских мест - 11 924.





По показателям сборов, общая доля Kinopark Theatres на казахстанском рынке кинопоказа составляет 40%.





На сентябрь 2017 года запланирован запуск первого в Казахстане лазерного кинотеатра - Kinopark 8 Moskva (ТРЦ MOSKVA Metropolitan).





Первой в стране, компания Kinopark Theatres установила в своих кинотеатрах формат IMAX, аудиосистему Dolby Atmos и лазерно-фосфорные проекторы NEC. Формат IMAX эксклюзивно представлен в сети Kinopark, в кинотеатрах Kinopark 11 IMAX Esentai, Kinopark 8 IMAX Saryarka и Kinopark 7 IMAX Keruen.





Помимо конcешна, компания активно развивает собственную сеть ресторанов. Практически в каждом кинотеатре функционирует своя точка питания. В Kinopark 8 IMAX Saryarka располагается семейная пастерия Rustica, в Kinopark 11 IMAX Esentai - итальянский ресторан Fellini Grill Pasta Bar, в Kinopark 6 Спутник - восточный ресторан Plov&Company, а в трех кинотеатрах Kinopark в Астане – Kinopark 8 IMAx Saryarka, Kinopark 7 IMAx Keruen Kinopark 6 Keruencity Astana, бургерные рестораны Gourmet Burger Station.





В 2015 году компания запустила собственную систему онлайн-покупки билетов, на базе сайта kinopark.kz



