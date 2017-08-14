Жена полицейского, разыскиваемого за поножовщину в Таразе, сообщила его версию случившегося

Умбеталиев будет сдаваться с адвокатом и намерен требовать переквалификации уголовной статьи с "покушение на убийство" на "превышение пределов необходимой обороны".

Супруга Мурата Умбеталиева, находящегося в розыске после резни в Таразе , рассказала газете " Время " его версию произошедшего.





Из надежного источника в жамбылской полиции корреспонденты газеты узнали подробности этого инцидента.





Вечером 9 августа несколько полицейских офицеров с женами отдыхали в одном из ресторанов Тараза - отмечали чье-то семейное торжество. Среди приглашенных были все перечисленные персоны : начальник управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДВД подполковник Мурат Умбеталиев, начальник управления криминальной полиции ДВД полковник Ерлан Бектурганов и бывший сотрудник облуправления по борьбе с наркобизнесом Марсель Жетписбаев (уволился из органов полиции в середине 2000-х), ныне занимающий пост начальника Байзакского ЦОН. Примерно в полночь гости тоя стали расходиться.





Бектурганов и Жетписбаев развезли по домам своих жен и поехали к Умбеталиеву, снимающему квартиру в микрорайоне неподалеку от бизнес-центра Арай-Плаза. Вызвали его на улицу. А дальше произошло нечто невообразимое. Видеокамеры заведения запечатлели , как оба гостя набрасываются на начальника УПЭ, тот обороняется - и вдруг достает из кармана нож и наносит удары своим противникам. После этого Бектурганов с Жетписбаевым садятся в машину и уезжают. Удаляется и Умбеталиев.





- Раненого Марселя Жетписбаева доставили к нам в третьем часу с диагнозом "торакоабдоминальное колотое ранение слева с диафрагмой и левой долей печени", и мы его сразу взяли на операцию, - сообщил и. о. главного врача городской больницы № 1 Ербол Ордабеков. - Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное.





Полиция и прокуратура сейчас вовсю работают по этому делу, разыскивают исчезнувшего Мурата Умбеталиева, разосланы ориентировки.





- Версий причин произошедшей ссоры и драки у нас пока нет, но очевидно, что ее зачинщиком является Ерлан Бектурганов, который сейчас допрашивается. Ранения у него неглубокие, и, скорее всего, он будет водворен в ИВС, - сообщил прокурора Жамбылской области Айдос Майлыбаев.





В МВД же заявили, что проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.





На связь с редакцией вышла супруга Умбеталиева Гульнара Екейбаева, которая сообщила версию криминального события со слов ее мужа:





- По словам Мурата, в ресторане он не пил. А Бектурганов и Жетписбаев прилично выпили. Они стали оскорблять его, сыпать обидными фразами. В этой ситуации он не пожелал оставаться с ними за одним столом и ушел домой, этому есть свидетели. В третьем часу ночи Мурату позвонил один из этих двоих и продолжил его унижать, оскорблял его "по матушке", и провоцировал: дескать, если ты мужик, то выйди к нам! Он и вышел. Зная, что их двое и кто-то из них боксер, на всякий случай захватил с собой нож. Иначе, говорит Мурат "они бы меня запинали до смерти". Они первыми набросились на него. Обороняясь, он нанес им ножевые ранения.





- Гульнара, ваш муж в курсе, что он в розыске? Он собирается сдаваться?





- Да, и он знает, что ему грозит арест. Но он придет сдаваться с адвокатом и будет требовать переквалификации уголовной статьи с "покушение на убийство" на "превышение пределов необходимой обороны".





По неофициальной информации, на следующий день после ночной поножовщины Мурата Умбеталиева видели в здании ДВД и даже предупредили его, что он объявлен в розыск.





Галина Выборнова, Тараз, Михаил Козачков, Игорь Неволин