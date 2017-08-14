Эффективно противодействовать посягательствам на жизнь человека

В Генеральной прокуратуре прошло заседание круглого стола по вопросам профилактики преступлений, связанных с посягательствами на жизнь человека.

В работе совещания приняли участие сотрудники прокуратуры, полиции, представители местных исполнительных органов и ученые.

Открывая заседание, заместитель Генпрокурора Ерлик Кененбаев отметил особую значимость обсуждаемой темы, подчеркнув, что защита жизни и здоровья человека является первоочередной задачей правоохранительных органов. Поэтому выбор темы не случаен, он обусловлен негативными структурными изменениями преступности.

На круглом столе обсуждены предварительные результаты проводимого Академией правоохранительных органов межвежомственного научного исследования.

С 1997 года количество регистрируемых убийств сократилось в 3 раза. Однако число квалифицирующих составов данных преступлений увеличилось.

За последние пять лет в 5 раз возросло количество жертв - беременных женщин. За два года в два раза - убийств, совершенных способом, опасным для жизни многих людей. Вдвое выросло количество убийц, ранее совершавших уголовные правонарушения. Каждое второе убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения. Каждый третий убийца - алкоголик.

Наибольшее количество убийств совершено в Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

Дальнейшие исследования структуры, динамики изменений показателей убийств помогут оценить масштабы этого явления и позволят выработать эффективные формы и методы противодействия преступности, связанной с посягательствами на жизнь человека, в том числе в отдельных регионах.

По результатам круглого стола выработаны рекомендации по взаимодействию и обмену научно-практическим опытом борьбы с данным видом преступления и их профилактике.