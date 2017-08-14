Скандально известное охранное агентство лишили лицензии в Павлодаре

Скандально известное охранное агентство ТОО "Элекор кузет" из Павлодара лишили лицензии , сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.

После этого ДВД Павлодарской области дважды обращалось в суд с иском о лишении лицензии ТОО "Элекор кузет", инициировал проверку, которая, однако, нарушений в работе агентства не обнаружила.

Прокуратура же выявила, что в фирме сменился учредитель, который на то время не прошел проверки соответствия квалификации. Во время судебных заседаний он подтвердил свое соответствие, и суд оба раза принял сторону ответчиков. Но истец подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена в его пользу.



