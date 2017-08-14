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Скандально известное охранное агентство лишили лицензии в Павлодаре

14 августа 2017, 11:04

Сотрудники охранного агентства дважды приговаривались к лишению свободы за превышение полномочий.

Скандально известное охранное агентство ТОО "Элекор кузет" из Павлодара лишили лицензии, сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.

Судебные тяжбы начались для охранной фирмы после появления 4 октября прошлого года в сети видеоролика, на котором четверо охранников усмиряют клиентов кафе "Bossfor", отказавшихся платить по счету. Секьюрити были приговорены к лишению свободы за превышение полномочий. После этого областная прокуратура выявила еще один факт превышения полномочий другими охранниками этого агентства в отношении посетителей другого кафе. И в этом случае секьюрити были признаны судом виновными.

После этого ДВД Павлодарской области дважды обращалось в суд с иском о лишении лицензии ТОО "Элекор кузет", инициировал проверку, которая, однако, нарушений в работе агентства не обнаружила.

Прокуратура же выявила, что в фирме сменился учредитель, который на то время не прошел проверки соответствия квалификации. Во время судебных заседаний он подтвердил свое соответствие, и суд оба раза принял сторону ответчиков. Но истец подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена в его пользу.

"Решением апелляционной инстанции Павлодарского областного суда от девятого августа текущего года ТОО "Элекор кузет" лишено лицензии на право осуществлять охранную деятельность на территории Республики Казахстан", — сообщили в пресс-службе судебного ведомства.

Источник: Sputnik Казахстан

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