Скандально известное охранное агентство лишили лицензии в Павлодаре
14 августа 2017, 11:04
Сотрудники охранного агентства дважды приговаривались к лишению свободы за превышение полномочий.
Скандально известное охранное агентство ТОО "Элекор кузет" из Павлодара лишили лицензии, сообщила пресс-служба Павлодарского областного суда.
Судебные тяжбы начались для охранной фирмы после появления 4 октября прошлого года в сети видеоролика, на котором четверо охранников усмиряют клиентов кафе "Bossfor", отказавшихся платить по счету. Секьюрити были приговорены к лишению свободы за превышение полномочий. После этого областная прокуратура выявила еще один факт превышения полномочий другими охранниками этого агентства в отношении посетителей другого кафе. И в этом случае секьюрити были признаны судом виновными.
После этого ДВД Павлодарской области дважды обращалось в суд с иском о лишении лицензии ТОО "Элекор кузет", инициировал проверку, которая, однако, нарушений в работе агентства не обнаружила.
Прокуратура же выявила, что в фирме сменился учредитель, который на то время не прошел проверки соответствия квалификации. Во время судебных заседаний он подтвердил свое соответствие, и суд оба раза принял сторону ответчиков. Но истец подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена в его пользу.
"Решением апелляционной инстанции Павлодарского областного суда от девятого августа текущего года ТОО "Элекор кузет" лишено лицензии на право осуществлять охранную деятельность на территории Республики Казахстан", — сообщили в пресс-службе судебного ведомства.
Источник: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872884-9af5991aacf6ffdc60e5e1f9abb03fdf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...