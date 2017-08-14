Какие угрозы для здоровья детей таит в себе отдых на заграничных курортах

Статистика показывает, что во время зарубежных каникул дети обращаются за медицинской помощью в 10 раз чаще взрослых.

Специалисты информационно-аналитического центра АО СК «Kompetenz» проанализировали собственную статистику обращений по полисам добровольного медицинского страхования туристов, выезжающих за рубеж с детьми, и определили, какие угрозы для здоровья казахстанских детей таит в себе отдых на заграничных курортах, сообщает Zakon.kz.





Так, статистика показывает, что во время зарубежных каникул дети обращаются за медицинской помощью в 10 раз чаще взрослых. Было установлено, что около 8% от общего числа застрахованных детей обращаются за врачебной помощью за границей, у взрослых этот показатель не превышает 2%. Наиболее рискованной группой являются дети до 6 лет. При этом наибольшее количество страховых случаев с казахстанскими детьми происходят в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах, Греции, Болгарии и России.





Самый популярный повод для обращения казахстанцев за медицинскими услугами для своих детей за рубежом – это фарингиты, тонзиллиты, отиты, а также ОРВИ. Обращения по таким поводам занимают в совокупности долю до 50%.





Это, прежде всего, связано с резкой сменой климата, чрезмерным пребыванием детей под работающим кондиционером, долгими водными процедурами в бассейнах, причем нередко при совсем не подходящей температуре воздуха. Часто дети при перемещении в другую климатическую зону сталкиваются с проблемой акклиматизации. Поэтому в первые дни специалисты советуют следить за тем, чтобы ваши любимые чада не переусердствовали с купанием, также рекомендуют не допускать длительного пребывания ребенка на открытом солнце, особенно в период с 11 до 16 часов, кроме того обязательно использовать солнцезащитные средства.





Далее следуют кишечные инфекции (в том числе отравления), гастриты и энтериты. На них проходится 23% от общего числа обращений. Правила предосторожности, которые помогут избежать неприятностей во время отдыха с детьми, довольно просты – следите за тем, чтобы у ребенка перед едой всегда были хорошо вымыты руки.





«Не позволяйте детям пить воду из-под крана. Если вы сразу после пляжа, не заходя в отель, отправляетесь на обед или ужин, возьмите с собой влажные салфетки и протрите ими руки ребенка перед едой. Даже если вы отдыхаете в довольно популярных у наших соотечественников отелях с системой allinclusive, следите за тем, чтобы дети не увлекались экзотические фруктами и морепродуктами, - советуют специалисты. - Кроме того, исключите из детского рациона жирную пищу, блюда с майонезом, ведь в жаркое время ими легко отравиться. Ну и конечно не стоит злоупотреблять экзотической едой и фруктами».





Замыкают ТОП-3 травмы и кожные заболевания (солнечные ожоги, укусы насекомых, аллергия/cыпь, повреждения кожи) – ежегодно от 10 до 12% от общего числа обращений. Травмы особенно характерны для детей в возрасте максимальной активности — 3-7 лет: это травмы при падении на скользком полу (например, у бассейна), травмы, полученные о камни морского дна при купании, укусы местных насекомых и травмы от игл морских ежей, травмы, полученные в аквапарках, на водных горках, при прыжках на батуте, катании на велосипеде.





На четвертом месте находятся различные аллергические реакции , в том числе на непривычные продукты питания, химические препараты, которые используются для дезинфекции воды в бассейнах и уборки помещений общественного пользования.





Страховщики отмечают, что верхние позиции рейтинга самых распространенных причин обращения за медицинской помощью летом отличаются в зависимости от региона отдыха. На черноморских курортах традиционно немного повыше доля ротавирусных заболеваний и энтеритов, для стран Юго-восточной Азии характерна повышенная доля обращений по поводу укусов животных, загнаивающихся ран.



