Смоделированы потери человечества в ядерной войне
14 августа 2017, 11:16
Подсчитанные Хэллоаном смерти (500 миллионов) приходятся на первые три недели после обмена ударами.
Специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран (Neil Halloran) опубликовал созданный им ролик, в котором оценивается число жертв от ядерной войны.
Анимация показывает, как изменяется численность населения каждый год, сколько людей рождается и сколько умирает. Также показано общее количество смертей каждый год в течение XX века. При этом мировые войны породили «всплески» смертности, однако они незначительны по сравнению с последствиями ядерных ударов.
Автор экстраполировал число жертв от атомных бомб, сброшенных в Хиросиме и Нагасаки, на количество и мощность ядерных боеголовок, который поразят цели в США, Европе, России и других странах в случае третьей мировой войны. Подсчитанные Хэллоаном смерти (500 миллионов) приходятся на первые три недели после обмена ударами, другие жертвы невозможно определить, учитывая непредсказуемое влияние ядерной зимы.
Источник: Lenta.ru.
Фото: infuture.ru.
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