В Астане девушка выпала из движущегося пассажирского автобуса
14 августа 2017, 11:17
Водитель транспорта попал под следствие после случившегося.
Управлением дознания ДВД Астаны проводится досудебное расследование в отношении водителя маршрутного автобуса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Инцидент произошел 9 августа около 19.10 часов на остановке «Национальный Научный Медицинский Центр» по проспекту Абылай хана. 40-летний водитель автобуса № 31, не убедившись в безопасности движения, продолжил движение с открытыми дверьми. В результате из автобуса упала пассажирка, которая находилась на ступеньках при входе в салон.
В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя девушка была доставлена и госпитализирована с различными телесными повреждениями.
"Причиной совершения ДТП стало грубое нарушение водителем требований п. 22.5 Правил дорожного движения РК. Управлением дознания ДВД Астаны начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 1 УК РК (нарушение правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека)", - сообщили в полиции.
Также установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за использование телефона при движении, за непристегнутый ремень безопасности, создание аварийной обстановки, столкновение с препятствием.
Департаментом внутренних дел Астаны на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта с привлечением их к административной ответственности.
Так, с начала года привлечено к административной ответственности более 1200 водителей общественного транспорта. Кроме того, 32 должностных лица автобусных парков привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 1 миллиона тенге.
фото: Life.ru
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