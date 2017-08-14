В Астане девушка выпала из движущегося пассажирского автобуса

Управлением дознания ДВД Астаны проводится досудебное расследование в отношении водителя маршрутного автобуса , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Инцидент произошел 9 августа около 19.10 часов на остановке «Национальный Научный Медицинский Центр» по проспекту Абылай хана. 40-летний водитель автобуса № 31, не убедившись в безопасности движения, продолжил движение с открытыми дверьми. В результате из автобуса упала пассажирка, которая находилась на ступеньках при входе в салон.





В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя девушка была доставлена и госпитализирована с различными телесными повреждениями.





"Причиной совершения ДТП стало грубое нарушение водителем требований п. 22.5 Правил дорожного движения РК. Управлением дознания ДВД Астаны начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 1 УК РК (нарушение правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека)", - сообщили в полиции.





Также установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за использование телефона при движении, за непристегнутый ремень безопасности, создание аварийной обстановки, столкновение с препятствием.





Департаментом внутренних дел Астаны на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта с привлечением их к административной ответственности.





Так, с начала года привлечено к административной ответственности более 1200 водителей общественного транспорта. Кроме того, 32 должностных лица автобусных парков привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 1 миллиона тенге.



