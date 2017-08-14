Акима области спросили о качестве щебня, из которого строят трассу «Караганда-Темиртау»

Акима Карагандинской области спросили о качестве щебня, который используют при строительстве трассы «Караганда-Темиртау». Олег Гусев усомнился в том, что новая дорога прослужит долго. Своими опасениями он поделился с главой региона во время интернет-конференции, которая прошла на портале электронного правительства в минувшую пятницу, 11 августа, пишет пишет "Новый вестник"





«При строительстве автодороги «Караганда-Темиртау» одним из подрядчиков строительства — ТОО «СейСер» используется щебень, произведенный из мартеновского шлака ТОО «Алау Жалын» со шлакоотвалов еще Карагандинского металлургического комбината, — пишет житель Темиртау Олег Гусев.





– Казахским научно-исследовательским и проектным институтом дорожно-транспортных проблем «ДОРТРАНС» были проведены химико-минералогические исследования свойств доменных и конвертерных (сталеплавильных) шлаков. В результате исследований было доказано, «что использование доменных шлаков образует монолитный слой, обеспечивающий равномерное восприятие напряжения от веса «дорожной одежды» и транспортных нагрузок и равномерное распределение их на нижележащие слои земляного полотна»… В результате срок службы автодорог, построенных с применением продуктов из доменных шлаков, значительно увеличивается. Чего нельзя сказать про сталеплавильные – мартеновские и конвертерные – шлаки».





По словам Олега Гусева, щебень из мартеновского шлака не соответствует стандарту РК 1376-2005 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Это вывод того же института «ДОРТРАНС». По его данным, сталеплавильные шлаки не подходят для формирования слоев «дорожной одежды», так как «не обладают вяжущими свойствами, обеспечивающими монолитность конструкции». Это дает основание предполагать, что дорога, построенная с использованием щебня из мартеновского шлака, долго не прослужит.





Однако, судя по ответу акима Карагандинской области, у властей опасений нет. Они уверены, что при реконструкции республиканской трассы используется качественный щебень.





«Используемый материал в стадии проектирования проходил испытание в Центральной Научно-Исследовательской лаборатории КазНИиПИ «Дортранс», сделан подбор оптимального состава смеси, — говорится в ответе Ерлана Кошанова. – Кроме того, до начала производства работ службой технадзора ТОО «Жол Сапа» совместно с лабораторией ТОО «СейСер» отобраны пробы шлакового щебня непосредственно с места производства шлаковой продукции, а также ежедневно данными службами и независимой лабораторией РГУ «КарагандаЖоллаборатория» производится входной контроль поступающих материалов отбор и лабораторные испытания укладываемых материалов в конструктивном слое дорожной одежды непосредственно в месте производства работ».





В ответе уточняется, что на участке дороги «Караганда-Темиртау» использовано 109 тонн щебня из шлака и что его поставщиками являются компании «АлбадорСтрой» и «Алау Жалын».





Елена Ульянкина