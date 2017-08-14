В Жамбылской области открылись еще две врачебные амбулатории

В регионе ко Дню Конституции Республики Казахстан планируется открыть еще две врачебные амбулатории на 10 посещений в селах Акбакай Мойынкумского и Акермен Меркенского районов.

В селах Костобе и Сухамбаев Байзакского района Жамбылской области торжественно открылись долгожданные врачебные амбулатории, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Жители этих населенных пунктов будут получать квалифицированную медицинскую помощь в новых просторных зданиях. В амбулаториях есть все необходимые кабинеты, укомплектованные современными медицинскими оборудованиями.









Руководство района поздравило местных жителей с вводом новых амбулаторий, отметив, что Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание модернизации системы здравоохранения, которая призвана значительно повысить уровень и качество медицинского обслуживания граждан, в том числе путём улучшения материально-технического состояния объектов здравоохранения.









Врачебная амбулатория в селе Костобе, где проживают около двух тысяч человек, рассчитана на 15 посещений в смену. Будут работать кабинеты доврачебного приема, терапевтический, педиатрический, процедурный. Имеется и своя лаборатория. В новом учреждении работают один врач, три средних медицинских и один социальный работник.









Строило объект ТОО «Binna-K». На эти цели из областного бюджета было выделено 60,6 млн. тенге.





Также проектная стоимость врачебной амбулатории в селе Сухамбаев составляет 61 млн. тенге. Строительство вело ТОО «Тиберда». Сельчане смогут получать квалифицированную первичную медико-санитарную помощь в светлом, просторном помещении.





И эта амбулатория рассчитана на одновременный прием 15 пациентов. В штате два врача, семь человек среднего медперсонала и психолог.









Стоит отметить, что в регионе ко Дню Конституции Республики Казахстан планируется открыть еще две врачебные амбулатории на 10 посещений в селах Акбакай Мойынкумского и Акермен Меркенского районов.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



