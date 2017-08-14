Итальянский каскадер совершил смертельно опасный трюк на мосту в Астане

Экстремал взобрался на верхнюю часть дуги моста М-3 и проехал по нему на велосипеде.

Известный итальянский каскадер, бренд-амбассадор команды Astana Pro Team – Витторио Брумотти исполнил опасный трюк на одном из мостов Астаны, сообщает Zakon.kz









Экстремал взобрался на верхнюю часть дуги моста М-3 и проехал по нему на велосипеде. Спортсмен лавировал по узкой «тропе» и припрыгивал с одной части конструкции да другую.





Ранее в сети было опубликовано снятое очевидцами видео спуска Брумотти.



