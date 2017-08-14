Итальянский каскадер совершил смертельно опасный трюк на мосту в Астане

14 августа 2017, 11:38

Экстремал взобрался на верхнюю часть дуги моста М-3 и проехал по нему на велосипеде.

Известный итальянский каскадер, бренд-амбассадор команды Astana Pro Team – Витторио Брумотти исполнил опасный трюк на одном из мостов Астаны, сообщает Zakon.kz.

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Публикация от 100%BRUMOTTI! stuntman (@brumottistar) Авг 13 2017 в 9:34 PDT


Экстремал взобрался на верхнюю часть дуги моста М-3 и проехал по нему на велосипеде. Спортсмен лавировал по узкой «тропе» и припрыгивал с одной части конструкции да другую.

Ранее в сети было опубликовано снятое очевидцами видео спуска Брумотти.

Экстремал в Астане ????#kazakh_video

Публикация от ????????Kazakhstan| Video| News???? (@kazakh_video) Авг 13 2017 в 5:39 PDT


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