Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Неизвестный выстрелил в голову 8-летней девочке на детской площадке

14 августа 2017, 11:39

Девочку госпитализировали с ранением мягких тканей лба и сотрясением мозга.

Неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в голову восьмилетней девочке, которая играла на детской площадке, пишет Life.

Инцидент произошёл в Монине Щёлковского района Подмосковья.

С ранением мягких тканей лба и сотрясением мозга Арину Т. госпитализировали. Полиция разыскивает стрелка.

Фото: из открытых источников.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...