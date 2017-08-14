Неизвестный выстрелил в голову 8-летней девочке на детской площадке
14 августа 2017, 11:39
Девочку госпитализировали с ранением мягких тканей лба и сотрясением мозга.
Неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в голову восьмилетней девочке, которая играла на детской площадке, пишет Life.
Инцидент произошёл в Монине Щёлковского района Подмосковья.
С ранением мягких тканей лба и сотрясением мозга Арину Т. госпитализировали. Полиция разыскивает стрелка.
Фото: из открытых источников.
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