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Сагинтаев обсудил с Премьер-министром Армении новые формы сотрудничества

14 августа 2017, 11:39

Также поднимались вопросы развития транзитно-логистического потенциала, взаимодействия в рамках международных организаций и укрепления интеграционных процессов в ЕврАзЭС.

Сегодня Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, в частности новые формы сотрудничества, среди которых торговля услугами и новыми технологиями. В данном контексте была отмечена результативная работа казахстанско-армянской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также поднимались вопросы развития транзитно-логистического потенциала, взаимодействия в рамках международных организаций и укрепления интеграционных процессов в ЕврАзЭС.

Кроме того, стороны обсудили ход проведения в Астане выставки ЭКСПО 2017 и предстоящий 16 августа Национальный день Армении.

Напомним, в этом году установлению дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армении исполняется 25 лет. Товарооборот между Казахстаном и Арменией за январь–май 2017 года составил $1,7 млн, что на 77,6% больше чем в 2016 году. По состоянию на июль 2017 года в РК зарегистрировано 258 юридических лиц, филиалов и представительств с армянским участием, из них действующих 166.

Фото: primeminister.kz

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