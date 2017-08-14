Сагинтаев обсудил с Премьер-министром Армении новые формы сотрудничества

В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, в частности новые формы сотрудничества, среди которых торговля услугами и новыми технологиями. В данном контексте была отмечена результативная работа казахстанско-армянской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.





Также поднимались вопросы развития транзитно-логистического потенциала, взаимодействия в рамках международных организаций и укрепления интеграционных процессов в ЕврАзЭС.





Кроме того, стороны обсудили ход проведения в Астане выставки ЭКСПО 2017 и предстоящий 16 августа Национальный день Армении.



