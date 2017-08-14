Бизнес по-женски: как живется предпринимательницам в Казахстане

С 2002 года десятки тысяч женщин прошли бизнес обучение, получили льготные кредиты и открыли свой бизнес.

В Казахстане растет количество женщин-предпринимательниц. Активная роль представительниц прекрасного пола в экономике страны подтверждается показателями малого и среднего бизнеса. Доля женщин среди представителей юридических лиц МСБ составляет более 50%, из числа индивидуальных предпринимателей - 66%. Столь высокие показатели свидетельствуют о потенциале развития женского предпринимательства в Казахстане.





Сегодня оказывается поддержка развитию предпринимательства среди женщин. Признавая растущую роль бизнесвумен в экономике, государством проводятся ряд мероприятии направленных на поддержку женщин желающих попробовать себя в предпринимательской среде.





В современном обществе правительства стран во всем мире пытаются решить проблемы, препятствующие развитию женского предпринимательства, путем осуществления специальных программ. Гендерные аспекты в современном обществе начали учитывать в государственной политике. Также власти стремятся повысить осведомленность о потенциальных возможностях и выгодах женского предпринимательства.





В целях поддержания экономической активности женщин-предпринимателей правительством Казахстана, начиная с 2002 года, осуществляются меры по поддержке женского предпринимательства. За это время десятки тысяч женщин прошли обучение, получили льготные кредиты и открыли свой бизнес.





О том, как живется женщинам предпринимательницам, рассказала депутат мажилиса парламента РК, председатель ООНО «Союз женщин - предпринимателей Казахстана» Меруерт Казбекова.









- В последнее время в бизнес-среде становится все больше женщин, в чем причина этой тенденции?





- Такая тенденция была, есть и будет. Более 60% малого бизнеса управляется женщинами. Они занимаются в основном тем, что связано с устройством быта. Это сфера услуг: ателье, салоны красоты, магазины, а также сферы здравоохранения, питания и туризма. То чем женщина обычно занимается дома, к примеру, шить, готовить или обучать, она научилась продавать.

Сегодня многие женщины сами пользуются подобными услугами, когда встречают гостей, ей помогают готовить, после ей помогают убираться. Пользуясь такими услугами, женщина освобождает свое время от рутинной работы, направляет его на развитие своего бизнеса и дает возможность работать другим женщинам. Это нормальная тенденция, поскольку во всем мире люди стали больше потреблять услуги, больше себя любить, больше ухаживать за собой.





- Какие сферы бизнеса в Казахстане женщины начинают «отвоевывать» у мужчин?





- Никто ни с кем не воюет, это обычная конкуренция. Женщины лучше справляются со сферой услуг, мужчины со строительством, растениеводством, горнодобывающей промышленностью. Но есть и прекрасные мужчины-рестораторы, также как и есть хорошие женщины руководители строительных компаний. Здесь пол не имеет никакого значения, все зависит от деловых качеств человека и обстоятельств.





- Есть ли в сфере предпринимательства гендерное неравенство?





- В Казахстане в основном женщины превалируют, единственное мало женщин на уровне принятия решений в политике. Все законы в Казахстане пишутся одинаковыми: и для мужчин, и для женщин. То же касается и тогда, когда мы берем кредиты в банках. Единственное, женщины менее рискованные, они очень осторожны. Меньше берут кредиты, идут на риски и прочие авантюры. Есть боязнь расширить свой бизнес. Если на 80% уверены, что не потянут, то не будут браться за дело. Конечно, есть и исключения. Банки более охотно выделяют кредиты женщинам. Они знают, что женщины более исполнительны и добросовестны, и обязательно отдадут.









- В бизнесе есть ли гендерная зарплатная несправедливость?





- В бизнесе неважно мужчина ты или женщина, сколько тебе лет и какое у тебя образование. Главное приносишь ли ты прибыль, и насколько ты профессионален. Остальное это детали, которые в основном никто не рассматривает.





- На какие государственные программы могут рассчитывать женщины предпринимательницы?





- Не только женщины, а все предприниматели могут рассчитывать на «Программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы». Прекрасная программа, направленная на развитие малого и среднего бизнеса. Кредиты будут выдаваться под 6% до 7 лет. На безвозмездной основе предоставляется государственная гарантия. Для начинающего предпринимателя не более 85% , для действующего предпринимателя не более 50% от суммы кредитования. Это супер условия. Еще идет обучение и патронаж в течении года.





- Кто может стать участникам программы?





- Участниками являются безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены. Обязательным условием для получения микрокредита является его регистрация в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством. Желающим необходимо обратится в местные акиматы, оператором программы является фонд «Даму».

- Как казахстанским предпринимательницам удается сохранять баланс между работой и бизнесом?





- Мужчины должны ценить своих женщин и быть им поддержкой. На бизнес-леди огромная нагрузка, ведь их никто не освобождает от домашних обязанностей, от воспитания детей и одновременного ведения предпринимательства. Сейчас растет число семейного бизнеса, это не может не радовать. Супруги становятся не просто мужем с женой, но и партнерами, поддержкой друг для друга. Семейный бизнес помогает укреплению семьи, подрастая дети, перенимают общее дело и продолжают его.





- Какие советы вы бы дали начинающим бизнес-вумен?





- Главное не бояться. Нужно начинать делать шаги навстречу к своему делу жизни. Не волнуйтесь, ни у кого не получалось с первого раза. Любое падение - это ступенька к победе. Нужно иметь бизнес-идею, нужно верить в себя и нужно трудится. Стойкий характер и умение ладить с людьми тоже не помешают.



