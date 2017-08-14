За полгода сумма экологических платежей в бюджет составила 41 млрд тенге

Государство увеличивает расходы на охрану окружающей среды на 13%. В этом году будет выделено 63,3 млрд тенге

«Зеленая экономика» является одним из важных инструментов обеспечения устойчивого развития страны. Переход к «зеленой экономике» позволит Казахстану обеспечить достижение поставленной цели по вхождению в число 30-ти наиболее развитых стран мира (текс из документа: Концепция по переходу РК к «зеленой экономике»). На внедрение данных принципов ежегодно из госбюджета выделяется 45,3 млн тенге.

Государство в этом году увеличивает финансирования охраны окружающей среды на 13%. Будет выделено 63,3 млрд тенге. В том числе основная сумма будет направлена на эффективное сохранение водных, лесных ресурсов и животного мира - 50 млрд тенге.

В этом году затраты бюджета на стабилизацию и улучшение качества окружающей среды увеличились в 90 раз, составив 2,9 млрд тенге. Причиной чему стало резкое увеличение затрат, направленных на развитие туристического потенциала Щучинско-Боровской курортной зоны. Из этой суммы на очистку и санацию озера Карасу выделяется 2,6 млрд тенге, что в 19 раз превышает объем финансирования прошлого года.

За полгода в бюджет поступило 41,1 млрд тенге экологических платежей и штрафов, что на 33% превышает аналогичный период прошлого года. В том числе плата за эмиссию в окружающую среду составила 67,2 млрд тенге, увеличившись на 26%.

Плата за использование особо охраняемых природных зон составила 162 млн тенге (+20% к аналогичному периоду прошлого года), плата за лесные пользования - 333 млн тенге (-1%), плата за пользованием животным миром - 343 млн тенге (-12%), плата за пользованием водными ресурсами - 624 млн тенге (+42%).

Помимо государственных средств, основные расходы берут на себя предприятия. За 10 лет расходы предприятий на охрану окружающей среды выросли в 3,5 раза, составив на конец 2016 года 196 млрд тенге. Из них 83% приходится на предприятия промышленности. В 2016 году с одного предприятия промышленности пришлось 5,7 млн тенге на охрану окружающей среды.

Почти 70% всех расходов приходится на охрану атмосферного воздуха и климата, водных ресурсов и почвы - 134,5 млрд тенге за 2016 год. Также 26% расходов идет на управление отходами. И еще 6% на защиту от радиации, охрану биоразнообразия и исследования.

В отраслевом разрезе 90% расходов приходится на промышленность (83%) и на профессиональную научную и техническую деятельность (7%).

Ежегодно на территории Казахстана в атмосферу в среднем выбрасывается 2,5 млн тонн загрязняющих веществ, что составляет 150 кг выбросов на душу населения, 80% из которых генерируют предприятия промышленности.

Отметим, что обрабатывающая промышленность выделяет загрязнений в 2 раза больше горнодобывающей промышленности. За 10 лет объем выбросов на душу населения сократился на 33%, составив на конец 2016 года 128 кг.