Цены на марки нефти снизились до $48,78 и $52,01 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет пишет Gazeta.ru





Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,08%, до $48,78 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,17%, до за баррель.



