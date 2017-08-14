Мировые цены на нефть снижаются
14 августа 2017, 11:49
Цены на марки нефти снизились до $48,78 и $52,01 за баррель.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Gazeta.ru.
Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,08%, до $48,78 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,17%, до за баррель.
Фото: gazeta.ru.
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