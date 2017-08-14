В Алматинской области активно развивается моногород

На пресс-конференции, Региональной службы коммуникаций Алматинской области аким города Текели Бахтияр Унербаев рассказал о достижениях моногорода Жетысуского края.





Как известно, город Текели один из 27 моногородов Казахстана. На его развитие государство выделило 1,5 миллиарда тенге. Эти средства позволили решить ряд наболевших вопросов горожан. Население города составляет 32 тысячи 600 человек. Со дня реализации программы моногородов с 2012 года отмечается прирост населения.





«По итогам 1 полугодия текущего года на развитие экономики города привлечено инвестиций 2249,9 млн. тенге, индекс физического объема составил 104,4%. За 6 месяцев 2017 года промышленной продукции произведено на 7548,6 млн. тенге, индекс физического объема составил 110,2 %.

В этом году введен, в эксплуатацию ТОО «Ar-tek stone» по производству мраморной муки, а производство кондитерских изделий ТОО «ТКФ Алакай» идет к расширению.





Так же, в городе Текели реализован «якорный» проект ТОО «BapyMining», «Добыча и переработка железной руды с получением передельного чугуна по инновационной технологии». Основным инвестором проекта является ТОО «KSP Steel» Павлодарский трубопрокатный завод» и ТОО «Горное бюро». На предприятии работает 438 человек.





Развивается малый и средний бизнес, действуют 1122 активно действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, за 6 месяцев 2017 года выпущено продукции на 4,1 млрд. тенге, уплачено налогов в бюджет 541,0 млн. тенге», - сказал аким города Текели Б.Унербаев.



