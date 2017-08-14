Дефицит платежного баланса сокращается

По предварительным данным, дефицит счета текущих операций по платежному балансу РК за 1 полугодие текущего года составил 2,6 млрд долларов на фоне увеличения дефицита по балансу первичных доходов и превышения импорта услуг над экспортом. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

Однако, текущий показатель отрицательного сальдо по счету текущих операций все же ниже, чем это было год назад, по итогам 1 полугодия 2016 года — 3,8 млрд долларов. За год уровень дефицита сократился на 31%.

Отрицательное сальдо по балансу первичных доходов в этом году составило 9 млрд долларов против 6,3 млрд долларов за 1 полугодие 2016 года.

Баланс международных услуг сложился не в пользу РК — импорт превысил экспорт на 2 млрд долларов.

При этом торговый баланс в этом году, напротив, показывает возобновление внешнеторговой активности страны. Профицит торгового баланса по итогам января-июня составил 8,6 млрд долларов, что почти в 2 раза превышает объем годом ранее.

Состояние торгового баланса улучшилось на фоне роста экспорта казахстанских товаров на 36% до 23,4 млрд долларов. Основное влияние оказало увеличение цен на основной экспортный товар Казахстана — углеводородное сырье.

Импорт товаров также вырос, но не столь резко — на 16,8% и составил 14,8 млрд долларов.

Дефицит финансового счета также сокращается. Рост внешних обязательств превысил темпы увеличения активов на 2,6 млрд долларов, годом ранее отрицательное сальдо финансового счета составило 4,9 млрд долларов год назад.

В том числе по прямым инвестициям прирост обязательств перед нерезидентами превысил увеличение внешних активов на 4,1 млрд против 5,8 млрд долларов за 1 полугодие 2016 года.

По портфельным инвестициям зафиксирован дефицит в 2,2 млрд — год назад, напротив, темпы приобретения финансовых активов превысили рост принятия обязательств на 3 млрд долларов.

Счет по средне- и долгосрочным инвестициям сложился с профицитом в 1,3 млрд долларов.