Главы правительств стран ЕАЭС собираются в Астане

Сегодня в Астане начинается заседание Евразийского межправительственного совета. В нем принимают участие главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На повестке дня несколько актуальных вопросов. Среди них согласование проекта договора о пенсионном обеспечении работников государств — членов союза, обсуждение взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве — члене ЕАЭС, переговоры о заключении временного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В заседании со стороны Казахстана примут участие премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и первый заместитель председателя правительства Аскар Мамин. От России будет присутствовать глава правительства РФ Дмитрий Медведев и его первый заместитель Игорь Шувалов. От Республики Беларусь в заседании участвует премьер-министр Андрей Кобяков и его первый заместитель Василий Матюшевский. Правительство Кыргызстана представляет премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и первый вице-премьер Олег Панкратов. Армению представят глава Кабмина Карен Карапетян и вице-премьер-министр Ваче Габриелян.

Договор о пенсионном обеспечении работников государств — членов Евразийского экономического союза должен быть направлен на обеспечение равных прав для граждан при получении пенсий. После вступления в силу договора ожидается, что граждане стран — участниц ЕАЭС смогут работать в любой стране союза без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве ЕАЭС.

Что касается взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве — члене ЕАЭС, то оно предполагается для облегчения предпринимательской деятельности на территории другой страны ЕАЭС.

Переговоры о заключении временного соглашения о зоне свободной торговли с Исламской Республикой Иран в перспективе должно позволить на взаимовыгодных условиях облегчить доступ производителей на новый рынок товаров и услуг.