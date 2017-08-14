Водитель сплющенного тепловозом автомобиля оштрафован в Актау
14 августа 2017, 12:03
Водитель автомашины KIA Cerato, с его слов, не заметил приближающийся тепловоз и проехал через железную дорогу.
Водитель, допустивший столкновение с тепловозом, привлечен к административной ответственности, сообщили «Тумбе» в правоохранительных органах.
Дорожный инцидент, по данным ведомства, произошел около часа ночи 12 августа по дороге в морской порт Актау. Водитель автомашины KIA Cerato, с его слов, не заметил приближающийся тепловоз и проехал через железную дорогу.
- В результате столкновения автомашины с тепловозом никто серьезно не пострадал, жертв нет. В отношении водителя иномарки, мужчины 1990 года рождения, составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Ведется досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД.
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