Акимат Алматы выделил дополнительные средства на развитие города и социальные нужды горожан

В Алматы на XIX-ой сессии маслихата VI-го созыва были приняты уточнения в местный бюджет города на 2017 год на 10,4 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





Как поясняется, дополнительные средства удалось изыскать благодаря реализации объектов коммунальной собственности в рамках приватизации и поступлениям от административных штрафов. Акцент поправок сделан на критериях Программы развития Алматы-2020 и социальных нуждах горожан.





По информации акимата, в магполисе сохраняется положительная динамика роста по всем основным показателям. Рост ВРП за I полугодие 2017 года по предварительным данным составил 3%. Розничная торговля выросла на 6,8%, промышленность – на 4,7%, связь – на 4,9%, ввод жилья увеличился на 15,6%. В аналогичном периоде прошлого года по этим отраслям наблюдался спад.





В республиканский бюджет за 7 месяцев собрано налогов на 705,3 млрд. тенге, что на 54,9 млрд. тенге больше по сравнению с прошлым годом. Объем инвестиций составил 235,7 млрд. тенге с ростом на 12,2%. Основной рост обеспечен за счет частных инвестиций с долей в 84%. В этом году увеличен объем госинвестиций в экономику с 139 млрд. до 160 млрд. тенге за счет местного бюджета развития, увеличившегося почти на 101 млрд. тенге.





«Стоит отметить, что в Алматы в прошлом году перевыполнен план по доходам местного бюджета на 12,2 млрд. тенге, республиканского бюджета на 102,6 млрд. тенге. Вместе с тем, бюджетные изъятия росли из года в год. Учитывая, что Алматы является крупнейшим мегаполисом страны и требует большего вложения инвестиций, в 2017 году бюджетные изъятия города снижены», - говорится в сообщении.





Также отмечается, что одной из основных проблем в сфере образования является переуплотнённость в классах. В этой связи планируется строительство пристройки к зданию школы №192 на 28,4 млн. тенге. Будет разработана ПСД на дополнительную пристройку на 600 мест к гимназии №138 на 5 млн. тенге. В связи с увеличением и нехваткой учебных мест в Алматинском гуманитарно-педагогическом колледже №2, планируется разработать ПСД на строительство дополнительной пристройки на 500 учащихся на сумму 4,8 млн. тенге





В рамках одной из приоритетных задач по обеспечению безопасности детей планируется сейсмоусиление учебных заведений. Будут выделены 8,5 млн. тенге на разработку ПСД по сейсмоусилению школы-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Стоит отметить, что в этом году предусмотрено строительство и сейсмоусиление 42 объектов образования. Из них 29 объектов с вводом в эксплуатацию в текущем году.





На приобретение учебной литературы для учащихся школ планируется выделить 528,2 млн. тенге. В связи с увеличением количества воспитанников в частных детсадах будет выделено 123 млн. тенге на государственный образовательный заказ. В рамках программы Продуктивной занятости и массового предпринимательства на молодежную практику 1,5 тыс. человек предусмотрено 166,7 млн. тенге.





В связи с увеличением получателей до 1 130 опекаемых в центрах специальных социальных услуг на приобретение продуктов питания будут выделены 51,1 млн. тенге и 17,1 млн. тенге на лекарственные средства. В рамках социальной поддержки, а также по причине роста получателей будут приобретены 144 кресло-коляски на 43,8 млн. тенге, 57 слуховых аппаратов на 3,8 млн. тенге и предоставление услуг Инватакси на 14,4 млн. тенге.





Как отмечают в акимате, планируется провести ряд комплексных мер, направленных на улучшение качества и доступности медицинских услуг, опираясь на принципы пациентоориентированности в работе, на что будут выделены дополнительно 1,2 млрд. тенге. К примеру, серьезное внимание будет уделяться повышению квалификации и переподготовки кадров. Выделены 893,1 млн. тенге на приобретение 83-х единиц медоборудования и 1 грузового лифта для патологоанатомического бюро. На завершение работ по сейсмоусилению с восстановительными работами 3-х объектов здравоохранения выделено 22,9 млн. тенге. Указывается, что в этом году ведется строительство и ремонт 18 объектов здравоохранения с вводом в эксплуатацию 10 объектов до конца года.





На развитие жилищно-коммунального хозяйства планируется предусмотреть 3,8 млрд. тенге. Сегодня проводится большая работа по ремонту тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения. В целях развития присоединенных территорий к городу на внешнее электроснабжение жилого района площадью 153 га в Юго-Западной части города планируется предусмотреть 2,8 млрд. тенге. На завершение разработки ПСД на строительство сетей электроснабжения присоединенных населенных пунктов будет выделено 6 млн. тенге.





В рамках программы «Развитие регионов 2020» для модернизации инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства будут отремонтированы 3,4 км сетей водопровода и канализации в мкр. Достык на сумму 130,4 млн. тенге. Планируется начало строительства сетей водопровода и канализации в мкр. Думан, Калкаман-1,4 на 53,3 млн. тенге, котельной для склад-базы спецмедснабжения на сумму 30 млн. тенге.





В рамках программы модернизации ЖКХ будет проведен комплексный ремонт 58 домов, в том числе ремонт кровли 43 домов на 745 млн. тенге. В рамках программы «Нурлы жер» на строительство инженерных сетей к многоэтажному комплексу «Саялы-2» будет выделено 104 млн тенге.





На благоустройство города будет направлено 593,4 млн. тенге. Одним из актуальных вопросов является арычная сеть города. На проведение работ по реконструкции 5,9 км арычной сети и ливневой канализации планируется выделить 243,8 млн. тенге. На восстановительные работы линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» выделено 100 млн. тенге. Планируется провести текущий ремонт 5 подземных пешеходных переходов на магистральных улицах города.





С учетом уточнения бюджета в текущем году предусмотрено создание 43,2 тыс. новых рабочих мест.





«В целом, акимат Алматы продолжает работу по повышению комфортности для жителей и гостей города. В этом году в экономику направлены сэкономленные в прошлом году средства за счет оптимизации транспортных развязок, объектов строительства и Универсиады, открытия и строительства соцобъектов частным сектором по соцответственности и ГЧП, а также экономии по госзакупкам, - говорится в информации. - В городе продолжается системная работа по созданию комфортных условий для горожан, благоустройству парков и скверов, реконструкции пешеходных зон, организации велодорожек, демонтажу заборов, ограждающих общественное пространство и др.».





Так, ведутся работы по обустройству пешеходных зон по ул. Жибек Жолы, Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, площади «Астана» с созданием аллей, ландшафтного озеленения, велосипедных дорожек, детских игровых площадок, пешеходных переходов.





До конца года планируется отремонтировать и обустроить порядка 500 алматинских дворов, будет обустроено 16 пешеходных зон в каждом районе города.





Проводится ремонт 146 км дорог, обустройство 97 тыс. кв.м тротуаров, ведется строительство 15 км и реконструкция 42 км арычных сетей на 57 улицах, а также реконструкция более 32 км тепловых сетей. Ведется прокладка свыше 380 км водопровода и канализации с подключением более 20 тыс. домов. Продолжаются работы по пробивке улиц Фурманова, Абая, строительство трех развязок и дорог в новых районах города.





Реализуется масштабная транспортная реформа. Внедрена транспортная платежная карта «Онай», продано 1 млн. 300 тыс. карт. В 2016 году закупили 137 новых автобусов. Помимо уже приобретенных в этом году 60 новых автобусов, до конца года будут закуплены еще 300 новых автобусов. Обособленные полосы для автобусов и троллейбусов будут доведены до 100 км. Количество платных парковочных мест планируется довести до 10 тысяч мест. Продолжается строительство еще двух станций метро, линии BRT, ведется подготовка к внедрению LRT. В городе создается велокоридор от мкр. Орбита до Зеленого базара. Количество велостанций будет доведено до 200 станций с 1700 велосипедами. До конца года будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.





В присоединенном Наурызбайском районе заасфальтировано 188 км дорог, 64 многоквартирных дома подключены к центральному теплоснабжению. Построены 2 школы, 3 поликлиники, за счет ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок. До конца текущего года будут построены 123 км водопроводных, 80 км канализационных, а также в 2018 году 135 км электрических сетей. Газоснабжением район обеспечен на 100%.





Для ликвидации последствий большого селевого потопа 2015 года вдоль русла реки Каргалы завершено берегоукрепление с современным благоустройством, образовав новый центр досуга для жителей района.





Согласно поручению Главы государства по системному развитию Наурызбайского района уже введены в эксплуатацию здания районных акимата и отдела внутренних дел. В начале июля в рамках Программы «Туғанжер» запущена многофункциональная поликлиника на 500 посещений за счет средств ТОО «Завод Электрокабель» на сумму 1,2 млрд. тенге. К 1 сентября будет открыта школа на 1200 мест, построенная частным благотворительным фондом «Саби» на сумму 1,4 млрд. тенге.





До конца августа завершится строительство зданий управлений государственных доходов, юстиции, суда, прокуратуры, Казпочты, банка, центра по выплате пенсий, а также ЦОН на 1 тыс. посещений в сутки. В рамках Программы «Нұрлы Жер» планируется строительство 21 многоквартирного жилого дома на 1,5 тыс. квартир. 7 домов на 496 квартир будут введены уже в сентябре текущего года.



