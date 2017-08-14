МОН проверит школы, где обладатели знаков "Алтын белгы" плохо сдали ЕНТ
14 августа 2017, 12:23
Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации руководство школ будет строго наказано.
Школы, где выпускники-обладатели знака "Алтын белгы" получили на ЕНТ наименее низкие баллы, проверит министерство образования и науки, сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова, передает Sputnik Казахстан.
"Уже на следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники-обладатели "Алтын белгы" получили на ЕНТ наименее низкие баллы. Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации, руководство школ будет строго наказано. Еще раз: детям боятся нечего", — сообщила Кобенова на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Всего, по ее словам, количество грантов в этом году увеличилось на 4 % или 1487 грантов. Обладателя "Алтын белгы" без грантов не остаются.
Вместе с тем, как отметили на брифинге, министерство продолжит работу над изменением законодательства, чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора "Алтын белгы".
"В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ. Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков "Алтын белгы" должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения", — добавила Кобенова.
Она также заверила, что вчера на заседании комиссии присутствовали представители НПП, профсоюза работников образования, ассоциации вузов, а также представители родительской общественности. Родителям продемонстрировали работу автоматизированной системы распределения грантов и в отсутствии человеческого фактора.
Напомним, сегодня МОН РК опубликовал новый список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году. Ранее выпускница одной из столичных школ обратилась к министру образования и науки Казахстана Ерлану Сагадиеву, считая, что государственные образовательные гранты в этом году были распределены несправедливо. В свою очередь в СМИ сообщили, что министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретился с абитуриентами и их родителями, устроившими акцию протеста у здания министерства, и пообещал, что каждую жалобу рассмотрят в индивидуальном порядке.
Распределение грантов в вузы в этом году вызвало возмущение в обществе. В Минобразования даже выступили с разъяснением в минувшую пятницу. По словам директор департамента высшего и послевузовского образования Минобразования Гульзат Кобеновой, по каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимый для получения образовательного гранта.
Фото: © Sputnik / Алексей Мальгавко
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