Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

МОН проверит школы, где обладатели знаков "Алтын белгы" плохо сдали ЕНТ

14 августа 2017, 12:23

Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации руководство школ будет строго наказано.

Школы, где выпускники-обладатели знака "Алтын белгы" получили на ЕНТ наименее низкие баллы, проверит министерство образования и науки, сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова, передает Sputnik Казахстан.

"Уже на следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники-обладатели "Алтын белгы" получили на ЕНТ наименее низкие баллы. Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации, руководство школ будет строго наказано. Еще раз: детям боятся нечего", — сообщила Кобенова на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Всего, по ее словам, количество грантов в этом году увеличилось на 4 % или 1487 грантов. Обладателя "Алтын белгы" без грантов не остаются.

Вместе с тем, как отметили на брифинге, министерство продолжит работу над изменением законодательства, чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора "Алтын белгы".

"В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ. Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков "Алтын белгы" должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения", — добавила Кобенова.

Она также заверила, что вчера на заседании комиссии присутствовали представители НПП, профсоюза работников образования, ассоциации вузов, а также представители родительской общественности. Родителям продемонстрировали работу автоматизированной системы распределения грантов и в отсутствии человеческого фактора.

Напомним, сегодня МОН РК опубликовал новый список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году. Ранее выпускница одной из столичных школ обратилась к министру образования и науки Казахстана Ерлану Сагадиеву, считая, что государственные образовательные гранты в этом году были распределены несправедливо. В свою очередь в СМИ сообщили, что министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретился с абитуриентами и их родителями, устроившими акцию протеста у здания министерства, и пообещал, что каждую жалобу рассмотрят в индивидуальном порядке.

Распределение грантов в вузы в этом году вызвало возмущение в обществе. В Минобразования даже выступили с разъяснением в минувшую пятницу. По словам директор департамента высшего и послевузовского образования Минобразования Гульзат Кобеновой, по каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимый для получения образовательного гранта.

Фото: © Sputnik / Алексей Мальгавко


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...