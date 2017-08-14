МОН проверит школы, где обладатели знаков "Алтын белгы" плохо сдали ЕНТ

Всего, по ее словам, количество грантов в этом году увеличилось на 4 % или 1487 грантов. Обладателя "Алтын белгы" без грантов не остаются.

Вместе с тем, как отметили на брифинге, министерство продолжит работу над изменением законодательства, чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора "Алтын белгы".





"В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ. Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков "Алтын белгы" должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения", — добавила Кобенова.





Она также заверила, что вчера на заседании комиссии присутствовали представители НПП, профсоюза работников образования, ассоциации вузов, а также представители родительской общественности. Родителям продемонстрировали работу автоматизированной системы распределения грантов и в отсутствии человеческого фактора.



