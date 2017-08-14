Уши горели: Начальник ДВД Актюбинской области жестко раскритиковал работу своих подчиненных

«Вместо охраны населения, личный состав в темное время суток пьянствует по злачным местам, ездит без документов, попадает в ДТП и в ЧП», - сказал Махамбет Абисатов.

В ДВД области в четверг собрали руководителей полицейских подразделений и ветеранов. Начальник ДВД области Махамбет Абисатов критиковал своих подчиненных так, что даже у ветеранов полиции горели уши, пишет пишет Timeskz.kz





«И сам сел, и четверых офицеров затащил»





- Начальник УБОП, я тебе три раза отказывал в назначении этого заместителя!- возмущался Махамбет Абисатов. – Потому что я видел: это не рабочий человек, думает только о своем. Я его выгнал, запретил собираться на аппаратных и оперативных совещаниях по линии УБОП. Три раза я ему отказывал.





Четвертый раз ты настоял, я тебе разрешил. Хорошо, возьми его, может быть, я ошибаюсь. Взял ты его к себе заместителем. Так он в течение трех месяцев не только сам сел, еще и четверых бывших офицеров–подполковников за собой утянул. Бросились крышевать черную икру! То в прошлом году весь ДВД в нефти перемарался, то в этом году в икре извалялись! Притча во языцех, на всю страну прогремели! У одного сидящего под стражей отец умер во время продления санкции, мать в тяжелом состоянии. Вот цена вопроса! Что скажешь? Ты, как руководитель, куда смотрел, чем они занимаются?





- Виноват, господин полковник! – отвечал руководитель управления по борьбе с организованной преступностью.





Недоволен Махамбет Абисатов раскрытием краж скота.





- В аулах никому ворованный скот не нужен, поглотитель всего ворованного мяса - областной центр, - говорит руководитель ДВД области. - По Западному Казахстану четверть всего скотокрадства при перевозке раскрывается с помощью дорожной полиции. Вы эту систему у себя не организовали. То же самое ворованный металл: - снимают провода, чугунные плиты по всей области, разбирают колхозную технику, везут в город в пункты приема металла. Вот задержали двоих полицейские, выясните, откуда украли. Вместо этого они говорят: «Быстро несите деньги, мы сейчас закроем на всё глаза, спишем этот материал!».





Найдете вора – потом приходите!





Махамбет Абисатов отметил, что люди стали жаловаться на личный состав на 20% чаще. Если в прошлом году на полицейских поступило 480 заявлений, в этом году – свыше 600. Большинство жалоб касается незаконных действий полицейских.





- Я принимаю людей больше всех начальников управлений, - говорит Махамбет Абисатов. - Я довел до вас информацию – встречайтесь с людьми, разговаривайте с ними, вы услышите много интересного о деятельности своих подчиненных. Внимательно читайте все жалобы!





Главный полицейский области процитировал одно из запомнившихся ему писем: «Была у меня квартирная кража, - пишет женщина. - Приехали следователь такой-то, опер такой-то, дали мне задание. Сделать подворовой обход, опросить соседей, обойти ломбарды и скупки. Узнать, есть ли там украденное у меня. Очертишь круг подозреваемых. Я все это добросовестно выполнила, теперь месяц не могу их найти, они от меня скрываются».





- Кто вас учил так раскрывать преступления? – негодовал полковник. - Все из вас заканчивали высшие школы, академии МВД. У всех дипломы юристов! Нужно было пригласить заявительницу. Чтобы вы тут, в её присутствии ответили! А вы отправляете мне представления: давайте присвоим полицейским новое звание. Скажите, за что?





Оборотней в погонах стало в три раза больше





- Количество личного состава, привлекаемого к уголовной ответственности, по сравнению с прошлым годом возросло почти в 3 раза! - возмущается начальник. - Было 8, в этом году 21 сотрудник полиции за полгода привлекается к ответственности по 17 преступлениям. Более трети – это превышение власти. Она вам дана не для того, чтобы права качать, а чтобы защищать людей этой властью. Половина грязи приходится на местную полицейскую службу. Смотрите, практически весь уголовный кодекс наши сотрудники совершили. Как после этого смотреть людям в глаза, говорить, что готовы их защищать? Я смотрел причины этого. Нормальный коллектив – это когда 10% граждан тянут коллектив за собой. 85% равняется на эти 10%. Для коллектива нормально, если 3-5% прихрамывают, а остальные тянут их за собой.





Пьяных водителей уводят от ответственности





- Слушайте, я же помню, я тоже был лейтенантом, - продолжает Махамбет Абисатов. - Помню, у меня был первый замполит – дядя Саша Почиталин. Пришел из горкома партии, дали ему капитана. Так он нам не только на баяне играл, он знал все наши слабости, все сильные стороны. У кого какие проблемы в семье, с каждым работал индивидуально. Почиталин скажет одно слово, так сразу понимаешь: не нужно этого делать. Стыдно будет в глаза уважаемому человеку посмотреть. Как так получилось, что пять человек уволили по отрицательным мотивам? Почему полицейские бросают загородные трассы, приезжают в город вместо контроля скоростного режима и порядка на республиканской и международной трассах? Вместо этого они возвращаются в город и берут здесь взятки, уводят пьяных водителей от ответственности…





Полицейские в упор не видят проституток





В Илекском отделе полиции больше всего уволенных по отрицательным мотивам. Руководитель Илекского отдела пытался убедить Махамбета Абисатова, что причина происходящего - молодой коллектив.





- Я цифрами владею на твердую тройку, не скажу на пять, - возразил полковник. - Я скажу, что профъядро у нас составляет почти 90%. До одного года проработало лишь 139 молодых сотрудников из 2 600 стоящих в строю. 299 человек со стажем до трех лет. Слушайте, на втором году уже и волчата выплевывают молочные зубы и становятся полноценными. Кто работает более года – уже состоявшиеся сотрудники. Сколько вы еще будете разбираться? Сколько мы еще будем стоять и краснеть перед людьми? Сколько жалоб от жителей привокзальной площади, которую вы обслуживаете? День и ночь там проститутки. Вокруг все сдается для оргий, часовых и суточных утех. Куда смотрят ваши патрульные полицейские? Вы сами поселитесь на привокзальную площадь. Им то поезда не дают спать, то ночью через стенку пьяный шум, драки и оргии. Когда вы наведете порядок, если до сих пор мер не приняли?





Озвучив проблемы, полковник с заместителями и начальниками подразделений стали думать, как избавиться от оборотней в погонах и стать ближе к населению. Как будут перевоспитывать полицейских, для журналистов осталось загадкой. Прессу попросили выйти из конференц-зала





Наталья РЫДВАНОВСКАЯ

Татьяна ТОКАРЬ