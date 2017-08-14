Правила регулирует вопросы организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В частности, установлено, что при тушении пожара на объектах химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, фосфорной промышленности РТП (руководитель тушения пожара) необходимо:

создать оперативный штаб на пожаре;

совместно с газоспасательной и другими службами объекта принять меры к спасению людей;

применять средства тушения с учетом характера горящих веществ, максимально использовать установки пожаротушения, огнетушащие порошки, пену, специальные растворы;

в помещениях и на открытых площадках, где имеются отравляющие вещества или газы, а также на прилегающей к ним территории обеспечить работающий личный состав СИЗОД и защитными костюмами, имеющимися на данном объекте;

соблюдать осторожность в обращении с эвакуируемыми веществами, учитывать инструкции для обслуживающего персонала, а также метеорологические условия;

обеспечить одновременно с тушением пожара охлаждение конструкций зданий и технологических установок, аппаратов, которым создается угроза воздействия высоких температур;

во избежание разрушений, деформаций и разрывов не допускать попадание воды на аппараты, оборудование и трубопроводы, которые по условиям технологического процесса работают при высоких температурах, защиту и охлаждение этих аппаратов, оборудования и трубопроводов согласовывать с инженерно-техническими работниками объекта;

обеспечить в начальной стадии при тушении каучука или резиновых технических изделий максимальный расход, а после снижения интенсивности горения водяные пожарные стволы заменить на пенные;

охлаждать коммуникации, аппараты и трубопроводы с факельным горением газа до полного его прекращения;

для снижения температуры при факельном горении вводить в зону горения распыленную воду, используя пожарные стволы с насадками - распылитель турбинный и тому подобное;

подавать распыленные струи на защиту и охлаждение аппаратов и трубопроводов, покрытых тепловой изоляцией, не разрушая ее;

выставить посты и подвижные дозоры на автомобилях со средствами тушения для ликвидации новых очагов горения, возникающих при взрывах;

обеспечить создание заградительных валов из песка, земли, гравия для предотвращения растекания горючих жидкостей и плавящихся веществ, а на фронте движения облака СДЯВ создать завесу распыленной водой, привлекая для этого службы объекта;

в случае длительных пожаров и невозможности отвода с территории цеха (установки) через промышленную канализацию совместно с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии обеспечить отвод воды, используя пожарные автомобили и подручные средства;

во избежание взрыва при угрозе перехода огня или распространения аварии на технологические аппараты, работающие под вакуумом, их необходимо заполнять водяным паром или инертным газом и интенсивно охлаждать;

при тушении пожаров на технологических установках, аппаратах, коммуникациях и емкостях, связанных с выбросом фосфора применять 2 % водный раствор пенообразователя с добавлением 5 % медного купороса;

при наличии ядовитых веществ по рекомендации медицинской службы объекта после тушения пожара провести санитарную обработку личного состава, провести дегазацию боевой одежды, ПТВ и автомобилей.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.