Шарлотсвилл в осаде: столкновения на почве расизма всколыхнули всю Америку

В американском Шарлотсвилле эвакуировали супермаркет "Волмарт". Об угрозе неизвестный сообщил по телефону. Территория вокруг торгового центра оцеплена. Сам город все еще словно на осадном положении. Сначала Шарлотсвилл, а затем и другие города стали ареной ожесточенных столкновений националистов и их противников, сообщает сообщает Вести.ru





Таких ожесточенных столкновений американский Сиэтл не видел давно. Полиция пытается разогнать демонстрантов светошумовыми гранатами, те бросают в стражей камни и куски асфальта.





Участники протеста пытались сорвать митинг в поддержку президента США. Они скандировали лозунги против расизма, забрасывали полицейских камнями и кусками асфальта. Также неизвестные сожгли американский флаг. Полиция применила против демонстрантов перцовые баллончики и светошумовые гранаты, когда те отказались расходиться. Несколько человек задержали и изъяли у них металлические прутья.





Все это — эхо протестов в Виргинии. Там в городе Шарлотсвилл на днях схлестнулись сторонники и противники сноса памятника американскому генералу времен гражданской войны Роберту Ли. Одни называют его героем, другие считают монумент южанину пережитком времен рабства.





В Вашингтоне к Белому дому пришли сотни людей. Тут обошлось без насилия. Участники акции принесли плакаты с призывами положить конец расизму и выразили солидарность с пострадавшими в Виргинии.





Ну, а в самом Шарлотсвилле толпа чуть не расправилась с организатором той самой демонстрации, с которой все и началось. Джейсон Кесслер едва унес ноги от разъяренных антифашистов. Националист пытался устроить пресс-конференцию для своих сторонников о событиях в городе. Но сказать ему так и не дали — пришлось спасаться в кустах от кулаков своих идеологических противников. Один из них все же догнал мужчину. Но полицейские подоспели вовремя и увели Кесслера под крики "Позор!" уже в адрес вступившихся за организатора стражей.





В американских СМИ продолжают обсуждать личность водителя, наехавшего на участников демонстрации. Джеймс Адекс Филдс-младший протаранил толпу антифашистов, которые шли на митинг против сноса монумента генералу армии конфедератов Роберту Ли. Эти кадры облетели весь мир.





Джеймс Алекс Филдс-младший стал радикалом еще в юности. Он симпатизировал нацистам и восхищался идеями Гитлера. Даже писал исследование о германской армии в годы второй мировой. Все это изданию Washington Post рассказал его бывший учитель истории. Молодой человек искренне верил в идеи о превосходстве белых людей, и это было заметно. В происходящем преподаватель винит себя и призывает коллег больше внимания уделять расизму в школах.





"Все это росло внутри него. Я признаю, я потерпел неудачу. Хотя я изо всех сил пытался исправить это. Подобные вещи можно выявить при обучении, нам следует быть начеку, так как такие взгляды разделяют нашу страну", — заявил он.





В Шарлотсвилле продолжает действовать режим ЧС, введенный накануне из-за беспорядков. Жители городка собрались на акцию памяти погибшей в столкновениях женщины.





Обвинить в росте расизма решили Дональда Трампа. Антифашистов не смутило, что обострение ситуации с полицейским произволом против темнокожего населения началось еще при Обаме. В 2014 году по всей стране прошла серия акций "Жизни черных имеют значение". Поводом стало жестокое обращение стражей порядка с подростком Майклом Брауном.





Сейчас и националисты, и их противники пообещали бороться за свои интересы. Виргиния, Вашингтон, к беспорядкам готовится штат Кентукки. Власти уже пообещали ускорить снос двух памятников конфедератам. Как и Роберт Ли, многие считают этих людей героями гражданской войны преимущественно в южных и центральных штатах. А снос монументов — попыткой переписать историю.







