Самая опасная и сложная отрасль в процессе разложения

Самолет упал. Большая трагедия. Родные и близкие, друзья и товарищи не могут поверить в случившееся. Молодой курсант и летчик-инструктор. Новый самолет и вроде идеальные погодные условия. Событие не оставило равнодушных: кто-то искренне сочувствовал, кого-то интересовали подробности, но так, поверхностно, что да как. Причинно-следственные связи особо большинство не волновали. Разве что разгневанное интервью первой женщины командира воздушного судна, ныне руководителя управления лётной эксплуатации Комитета гражданской авиации Тоты Амировой пронзило казахстанский сегмент интернета. Но сколько его прочитали? Сколько задались подобным вопросом?





Суть ее интервью сводится к простому – подготовкой летчиков занимаются не те, не там и не так. Не согласиться с ней сложно. Действительно, по мнению большинства летчиков место расположения Академии неудачное, ВПП(взлетно-посадочная полоса) построена не для курсантов, руководитель учебного заведения к авиации не имеет никакого отношения, как впрочем и само учебное заведение, которое находится в подчинении у МОН РК. Но Тоты молчит о другом, хотя прекрасно знает, что подобное положение дел у нас во всей авиации, включая регулятора, КГА – комитет гражданской авиации.





Начнем с того, что последние годы комитетом руководят люди далекие от авиации. С 2011 это был Бекен Сейдахметов. В авиационных кругах его называю бухгалтером. Почему? Несмотря на альма-матер, а он закончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, специализация у него была земная – инженер-экономист, отсюда и первое место работы, экономист, финансист производственно-диспетчерского отдела СТО «Казаккумулятор». Далее он продолжил бухгалтером финансовой группы аэропорта Алматы, а незадолго до назначения в Комитет, работал в «Международный аэропорт Астана». Судя по всему, именно эта должность привела его в кресло руководителя. Результаты его деятельности в качестве крупного чиновника достойны отдельного расследования, во всяком случае систематизации.





Действующий глава КГА был назначен на этот пост совсем недавно. Талгат Ластаев - человек так же не из авиаторов. Высшее образование получил в Восточно-Казахстанском государственном университете по специальности

международная экономика и правоведение, плюс национальная школа государственной политики академии государственного управления по специальности политология и защита в США. Что касается стажа, то начинал как кредитный менеджер в одном из банков в ВКО, затем пять лет директорствовал на птицефабриках, поле чего переехал в Астану, поступил на государеву службу и после шести лет снова вернулся к управлению крылатым хозяйством, сначала замом, а теперь вот председателем.





И это только руководящие единицы. Что происходит в аэропортах, специализированных вузах, специальных подразделениях, даже понять сложно. Нет единой базы данных, всего, что относится к авиации. По пальцам можно посчитать людей, работающих с небом и являющихся профессионалами, а ведь это как врачи, этому учатся всю жизнь, ни останавливаясь ни на секунду. Тут преемственность. Нужно сначала много летать или работать на земле инженером, чтобы постигнуть все тонкости профессии, стать авторитетом, проработав инструктором или преподавателем, а уже потом идти на руководящие посты.





Действительно, как может руководить авиационным институтом человек, который знаком с самолетами, как пассажир. Ректор Академии гражданской авиации Мухтар Байжуманов - доктор PhD, кандидат физико-математических наук, член-корреспондент Казахстанской национальной академии естественных наук. Прекрасно, но ректор авиационного ВУЗа. Сам должен быть примером, знать, как действовать в экстренных ситуациях, в конце концов сесть за штурвал рядом с курсантом и учить.





За последние месяцы произошло много авиационных событий, которые демонстрируют кризис управления отраслью. Он настолько серьезен, что мы не можем доверять даже расследованию, проведенному по результатам каждого инцидента. Есть документ, который подтверждает, что КГА в кризисе – Справка о состоянии дел в гражданской авиации, подготовленная главной транспортной прокуратурой. Она не является публичным документом, но благодаря связям в государственных органах ее удалось получить. Это эпос на 14 листах, который показывает весь ужас, который творится в ведомстве. Например, квалификационный уровень госавиаинспекторов. Из двадцати человек, задействованных сертификации воздушных судов, только трое имеют допуск к управлению к эксплуатируемым в Казахстане типам воздушных судов и только восемь к техническому обслуживанию, из них трое к иностранным ВС.





Что касается расследования авиапроисшествий, то здесь пора за голову браться. Мало того, что Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов находится в подчинении Комитета гражданской авиации, хотя должен быть самостоятельной единицей, как того требует законодательство и казахстанской и международное, так оно и состоит всего из четырех человек, из которых двое имеют профильное авиационное образование, а еще двое метролог и специалист по международным отношениям. Аккулов Н.Т. и Кетебаев А.Ж имеют специальность «эксплуатация воздушного транспорта». Исин Ж.Б. и Оспанов Д.Е.получили образование по специальностям: метеорология и международные отношения.





При этом, как утверждает прокуратура специалисты УРАПИ «за 2015-2017 годы, участвовали в расследовании 93 авиасобытий. Тайжанов Ж.Ж. в 63

расследованиях, Оспанов Д.Е. в 30 из 132, в том числе в 7 авиакатастрофах с человеческими жертвами. Более того, в 10 случаях возглавляли комиссии по расследованию авиапроисшествий».





Гибель курсанта и пилота инструктора, уж простите за ужасное сравнение, вишенка на торте КГА. Самая опасная и сложная отрасль в процессе разложения. Текущие правила приема на государственную службу, привело в Комитет целую армию непрофессионалов и приспособленцев, среди которых опытные специалисты не могут работать и просто уходят. Знания и навыки в конкурентной борьбе за место под солнцем становятся вызовом серой чиновничьей массе.





В Казахстане огромное количество экспертов, инструкторов, специалистов в авиации, способных работать на благо страны, но их вытесняют. Пилоты массово бегут за границу, как и инженеры, инструкторы, специалисты в навигации. В цене иностранцы и подхалимы. К сожалению, а может быть к счастью, небо не любит дураков. Пилоты, да и вообще все авиаторы, и те, кто на земле и те, кто в небе, прямые, открытые и честные люди, они не любят полуфраз, полутонов. Оно всегда говорят, что думают, а это сейчас большой недостаток при приеме на работу.











