В Алматинской области задержан мужчина, обворовавший дом судьи почти на 20 млн тенге
14 августа 2017, 12:43
Подозреваемый проник в дом и взломал сейф, в котором хранились ценности.
Полиция задержала жителя Алматинской области, обворовавшего дом районного судьи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.
В пресс-службе ДВД Алматинской области проинформировали, что 3 июля к полицейским Каратальского района поступило заявление районного судьи о краже денежных средств и ювелирных изделий из его дома, расположенного в селе Сарыбулак. Как выяснилось, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге.
При осмотре места происшествия полицейские установили, что кража была совершена путем отжатия пластикового окна и взлома сейфа, в котором хранились наличность и драгоценности.
Вскоре оперативникам каратальской районной полиции совместно с сотрудниками ДВД области удалось установить 30-летнего жителя соседнего Коксуского района, обоснованно подозреваемого в совершении этого преступления.
«На днях подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в г.Текели и уже дал признательные показания. При допросе задержанный также пояснил, что похищенные драгоценности якобы сбыты им на территории города Алматы» - рассказали в пресс-службе ДВД.
Сейчас расследование уголовного дела, предусмотренное ст.188 ч.4 УК РК (Кража чужого имущества в особо крупном размере), продолжается в производстве Каратальского РОВД. Задержанный водворен под стражу.
Фото: Arnapress.kz
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