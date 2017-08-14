Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области задержан мужчина, обворовавший дом судьи почти на 20 млн тенге

14 августа 2017, 12:43

Подозреваемый проник в дом и взломал сейф, в котором хранились ценности.

Полиция задержала жителя Алматинской области, обворовавшего дом районного судьи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.

В пресс-службе ДВД Алматинской области проинформировали, что 3 июля к полицейским Каратальского района поступило заявление районного судьи о краже денежных средств и ювелирных изделий из его дома, расположенного в селе Сарыбулак. Как выяснилось, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что кража была совершена путем отжатия пластикового окна и взлома сейфа, в котором хранились наличность и драгоценности.

Вскоре оперативникам каратальской районной полиции совместно с сотрудниками ДВД области удалось установить 30-летнего жителя соседнего Коксуского района, обоснованно подозреваемого в совершении этого преступления.

«На днях подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в г.Текели и уже дал признательные показания. При допросе задержанный также пояснил, что похищенные драгоценности якобы сбыты им на территории города Алматы» - рассказали в пресс-службе ДВД.

Сейчас расследование уголовного дела, предусмотренное ст.188 ч.4 УК РК (Кража чужого имущества в особо крупном размере), продолжается в производстве Каратальского РОВД. Задержанный водворен под стражу.

Фото: Arnapress.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...