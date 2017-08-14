В Кыргызстане задержан занимавшийся вербовкой член экстремистской организации
14 августа 2017, 12:46
Подозреваемый дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности.
Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержан член одной из международных экстремистских организаций, который на территории республики занимался вербовкой граждан, передает ТАСС.
По данным ведомства, подозреваемый, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не разглашаются, был задержан во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. "Задержанный является гражданином нашей республики, который за совершенные ранее преступления находился в межгосударственном розыске и до этого скрывался на территории одной из стран СНГ", - говорится в сообщении ГКНБ.
По информации ГКНБ, в Киргизии задержанный активно занимался вербовкой граждан в ряды экстремистской организации. "Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, он проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей", - отмечается в документе.
Подозреваемый уже "дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности". В связи с этим он помещен в следственный изолятор ГКНБ Кыргызстана.
Фото: 66.ru.
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