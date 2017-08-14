В Кыргызстане задержан занимавшийся вербовкой член экстремистской организации

Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержан член одной из международных экстремистских организаций, который на территории республики занимался вербовкой граждан, передает передает ТАСС





По данным ведомства, подозреваемый, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не разглашаются, был задержан во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. "Задержанный является гражданином нашей республики, который за совершенные ранее преступления находился в межгосударственном розыске и до этого скрывался на территории одной из стран СНГ", - говорится в сообщении ГКНБ.





По информации ГКНБ, в Киргизии задержанный активно занимался вербовкой граждан в ряды экстремистской организации. "Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, он проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей", - отмечается в документе.





Подозреваемый уже "дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности". В связи с этим он помещен в следственный изолятор ГКНБ Кыргызстана.



