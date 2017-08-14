Бублик выиграл "одиночку" Челленджера в США
14 августа 2017, 12:53
Перешедший под казахстанский флаг в начале этого года экс-россиянин благодаря этой победе может улучшить свой личный рекорд в рейтинге ATP
Казахстанский теннисист Александр Бублик в ночь с воскресенья на понедельник по времени Астаны выиграл финал одиночного разряда турнира серии "Челленджер" в США с призовым фондом 100 тысяч долларов, пишет Sputnik.
В решающем матче американского турнира казахстанец обыграл британца Лиама Броуди – 6:2, 6:3.
До этого в полуфинале Бублик обыграл австралийца Сэма Грота – 7:6, 6:3, в четвертьфинале прошел американца Дэнниса Новикова – 6:1, 6:4, во втором круге — третью ракетку турнира, швейцарца Хенри Лааксонена – 6:1, 6:1, а на старте одолел американца Митчела Крюгера – 6:3, 2:6, 6:4.
Выиграв одиночный разряд соревнований, Бублик заработал 14 тысяч 400 долларов призовых и 90 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это позволит казахстанцу, занимавшему по итогам прошлой недели 125 место рейтинга, улучшить свое достижение в нем – самым лучшим показателем в рейтинге ATP у Бублика до сих пор была 122 позиция.
© REUTERS / Andrew Couldridge
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