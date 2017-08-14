Назарбаев встретился с Медведевым
14 августа 2017, 12:56
Медведев поблагодарил Назарбаева за предоставленные возможности для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Глава государства поприветствовал Председателя Правительства Российской Федерации и отметил важность проведения подобной встречи в современных экономических условиях.
В свою очередь, Д.Медведев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за предоставленные возможности для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.
"Мы радуемся успехам дружественного Казахстана в связи с проведением выставки «ЭКСПО-2017». Это действительно большое событие и для Вас, и в целом для нашего союза. Мы сегодня обсуждаем текущие экономические вопросы в рамках Евразийского межправительственного совета. Хочу поблагодарить Вас за прекрасные условия работы и выразить надежду на то, что наши двусторонние отношения будут развиваться так же хорошо и поступательно, как это было в последние годы", - сказал Председатель Правительства Российской Федерации.
Фото: kazinform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872918-5946d4568d511d58f21de1d2a4c21da3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...