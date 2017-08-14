Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев встретился с Медведевым

14 августа 2017, 12:56

Медведев поблагодарил Назарбаева за предоставленные возможности для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства поприветствовал Председателя Правительства Российской Федерации и отметил важность проведения подобной встречи в современных экономических условиях.

В свою очередь, Д.Медведев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за предоставленные возможности для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

"Мы радуемся успехам дружественного Казахстана в связи с проведением выставки «ЭКСПО-2017». Это действительно большое событие и для Вас, и в целом для нашего союза. Мы сегодня обсуждаем текущие экономические вопросы в рамках Евразийского межправительственного совета. Хочу поблагодарить Вас за прекрасные условия работы и выразить надежду на то, что наши двусторонние отношения будут развиваться так же хорошо и поступательно, как это было в последние годы", - сказал Председатель Правительства Российской Федерации.

Фото: kazinform.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...