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Свыше 48 тысяч человек эвакуированы из пострадавших от ливней районов Китая

14 августа 2017, 12:59

В общей сложности от ливней в той или иной степени пострадали порядка 530 тысяч человек.

Обрушившиеся на центральную китайскую провинцию Хунань ливни вынудили местные власти эвакуировать из пострадавших районов свыше 48 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении провинциального центра по борьбе с наводнениями и засухами, сообщает ТАСС.

В общей сложности от ливневых дождей за последние три дня в провинции Хунань в той или иной степени пострадали порядка 530 тысяч человек, трое жителей погибли, еще один пока считается пропавшим без вести. В некоторых районах за последние дни выпало свыше 200 миллиметров осадков. Ударом стихии в 16 уездах и городах провинции было разрушено почти одна тысяча жилых строений, пострадало свыше 27 тысяч гектаров сельхозугодий. Общий прямой экономический ущерб оценивается в настоящее время 1,4 млрд юаней ($212 млн).

В минувшую субботу сообщалось о том, что спасатели были вынуждены эвакуировать более 700 жителей уезда Юэян в данной провинции из-за прорыва дамбы на реке Юаньцзян. Сильные ливни привели к повышению уровня воды в реке на семь метров. В результате несколько десятков жилых домов были затоплены, однако обошлось без человеческих жертв.

Ливни, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах провинции Хунань продолжатся до 15 августа.

Фото: ntv.ru.

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