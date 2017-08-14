МНЭ РК: Налоговая система будет прозрачной и предсказуемой

«Все существующие налоговые режимы и послабления остаются. Расширения круга плательщиков НДС не произойдет, старые пороги сохраняются. Проблем не будет», - заверяют в ведомстве.





«Новые изменения в налоговое законодательство можно свести в три блока - новая идеология, новые стимулы, новое администрирование», - сказал он.





В частности, по его словам, идеология поправок будет направлена на защиту интересов добросовестного бизнеса.





«Различные сектора экономики получат новые стимулы, администрирование будет существенно облегчено. Благодаря поправкам, мы считаем, снизится число налоговых споров, налоговых проверок. Почти все важные отрасли экономики получат стимулы. Малый и средний бизнес, агропромышленный комплекс получат удобные налоговые режимы. В целом налоговая система будет прозрачной и предсказуемой», - пояснил замглавы ведомства.





Что касается налоговой отчетности, то она не изменится.





«Налоговая отчетность не изменится. Главный принцип будет в том, что каждый налогоплательщик сможет узнать, к какой степени риска он относится. Сегодня этого не происходит. Налогоплательщик в будущем сможет узнать заранее, к какой степени риска он относится, что ему нужно сделать, чтобы повысить свой уровень и какую выгоду он может иметь. К примеру, если налогоплательщик имеет низкую степень риска, то он может получать дополнительные отсрочки, для него понижаются штрафы, ему могут не приходить уведомления, его счет могут не арестовывать и так далее», - проинформировал Р. Даленов.





По его словам, н овые поправки синхронизируются с кодексом о недропользовании.





«Также с последними веяниями в недропользовании. В частности, необходимо стимулировать истощаемые низкодебитные месторождения, низкодебитные скважины. В проекте поправок присутствует упрощение получения понижающих ставок для низкодебитных месторождений. Также понижающие ставки НДПИ предусмотрены для глубоководных занижающих морских месторождений. Кроме того, предлагается упростить налог на сверхприбыль. Поскольку сегодня его платят угледобывающие компании, мы его заменим на увеличенную ставку рентного налога и другие поправки есть в сфере недропользования», - отметил спикер.





В то же время вице-министр указал, что проект Налогового кодекса «концептуально не менялся».





«Потому что в отличие от предыдущих поправок за основу были взяты все предложения Национальной палаты «Атамекен», в отличие от предыдущих поправок, поскольку раньше такой палаты не существовало. В процессе обсуждения точечно дорабатывались предложения. Мы взяли тренд на защиту добросовестного бизнеса», - уточнил Р. Даленов.





Между тем, сроки вступления нового документа в силу он не озвучил.





«Мы не можем говорить за парламент, все зависит от законодателей. Поскольку поправки все улучшающего характера, то мы бы хотели, чтобы они вступили в силу как можно раньше. То есть с 1 января 2018 года, но это будет зависеть от нашей готовности», - сказал представитель МНЭ.





В заключение спикер добавил, что «все существующие налоговые режимы и послабления остаются».





«Расширения круга плательщиков НДС не произойдет, старые пороги сохраняются. Проблем не будет», - заверил он.





Ксения Давыдова, Астана