В Астане началось заседание Евразийского межправсовета
14 августа 2017, 12:40
Главы правительств стран ЕАЭС прибыли в Астану для обсуждения реализации совместных программ.
Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Астане.
Заседание проходит в гостинице Hilton, расположенной напротив Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В первой половине дня запланирована встреча участников с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
В заседании межправсовета участвуют премьер-министры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Бакытжан Сагинтаев (Казахстан), Карен Карапетян (Армения), Андрей Кобяков (Белоруссия), Сооронбай Жээнбеков (Кыргызстан), Дмитрий Медведев (Россия). Также в заседании принимает участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Особое внимание в ходе заседания будет уделено вопросам подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, механизма прослеживаемости товаров, использования торговых площадок в электроэнергетике.
В ходе заседания будет заслушан доклад Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. В перспективе подписание соглашения с Ираном позволит на взаимовыгодных условиях обеспечить для производителей доступ на рынки товаров.
Также будет заслушана информация ЕЭК о ходе согласования проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Данный договор направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС.
Одним из важных пунктов повестки дня заседания станет вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности из территории другой страны ЕАЭС. Данный пункт повестки был инициирован армянской стороной.
По инициативе казахстанской стороны будет рассмотрен вопрос о доступе экспортеров государств-членов ЕАЭС к услугам инфраструктуры морских портов России.
Будет утвержден план мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации согласованной транспортной политики государств-членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы. Он предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих сформировать общий рынок услуг воздушного транспорта в рамках ЕАЭС.
Ожидается, что после заседания премьер-министры посетят казахстанский павильон "Нур-Алем" на выставке ЭКСПО-2017, а также национальные павильоны государств-членов ЕАЭС.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Kursiv.kz
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