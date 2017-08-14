В Астане началось заседание Евразийского межправсовета

Заседание проходит в гостинице Hilton, расположенной напротив Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В первой половине дня запланирована встреча участников с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В заседании межправсовета участвуют премьер-министры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Бакытжан Сагинтаев (Казахстан), Карен Карапетян (Армения), Андрей Кобяков (Белоруссия), Сооронбай Жээнбеков (Кыргызстан), Дмитрий Медведев (Россия). Также в заседании принимает участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

В ходе заседания будет заслушан доклад Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. В перспективе подписание соглашения с Ираном позволит на взаимовыгодных условиях обеспечить для производителей доступ на рынки товаров.





Также будет заслушана информация ЕЭК о ходе согласования проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Данный договор направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС.



