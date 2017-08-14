«Заряженные» BMW M3 и M4 получат новые карданные валы
14 августа 2017, 13:14
Осенью 2017 года баварская компания BMW начнёт устанавливать на «заряженные» модели M3 и M4 новые карданные валы, которые будут выполнены из высокопрочной стали.
Как рассказали в пресс-центре немецкого бренда, в настоящий момент на высокопроизводительные модели BMW M3 и BMW M4 устанавливаются карданные валы из карбона. Благодаря использованию этого материала, карданный вал обладает «очень высокой прочностью и низким весом».
Однако уже с ноября 2017 года на «заряженный» седан и купе компания начнёт устанавливать карданные валы, произведенные из стали. Причина такого решения – «на модели BMW M3 и M4 планируется устанавливать новые сажевые фильтры для бензиновых моторов, которые станут обязательными на многих рынках с 2018 года».
Поэтому в компании решили унифицировать некоторые узлы и агрегаты «заряженных» BMW M3 и BMW M4 с другими моделями. Однако в компании заявили, что использование стальных карданных валов никак не повлияет на производительность и экономичность указанных моделей.
Via livecars
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