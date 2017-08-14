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Дмитрий Медведев опубликовал фото ночной Астаны

14 августа 2017, 13:20

Сегодня в Астане проходит Заседание Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал фото ночной Астаны, передает Zakon.kz.

Фотографии Медведев выложил на своей странице в Instagram. Снимки набрали почти 50 тысяч лайков.


Сегодня в Астане проходит Заседание Евразийского межправительственного совета. В первой половине дня запланирована встреча участников с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ожидается, что после заседания премьер-министры стран ЕАЭС посетят казахстанский павильон "Нур-Алем" на выставке ЭКСПО-2017, а также национальные павильоны государств-членов ЕАЭС.

Фото: 7info.ru.

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