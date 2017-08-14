Специальный счёт для отслеживания НДС появится в Казахстане

В Министерстве национальной экономики считают, что это поможет искоренить мошенничество в области НДС.

В Казахстане планирует ввести контрольный НДС-счёт на добровольной основе , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





В Министерстве национальной экономики считают, что это поможет искоренить мошенничество в области НДС. А у налогоплательщика таким образом исключается ответственность за третьих лиц, то есть в ситуациях, когда в цепочке возникают мошенники, и они не знают о них, поскольку не видят друг друга.





«В НДС существуют мошеннические схемы. Часто из бюджета требуют вернуть то, что, потом выясняется, туда налогоплательщик не платит, поскольку пока промежуточный товар двигается до конечной розницы, НДС перечисляется самими поставщиками друг другу. Поставщики могут этот НДС терять, утаивать и так далее, то есть возникают определенные схемы. Поэтому было предложено, что НДС, который перемещается от плательщика к плательщику, показывался на специальном счету. И тогда возврат НДС был бы мгновенным: живыми деньгами поступил и сразу возврат», - сказал первый виде-министр экономики РК Руслан Даленов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах конференции по проекту нового Налогового кодекса.





В проекте кодекса эта норма необязательна. Но уже сейчас ряд налогоплательщиков и банков согласен делать это добровольно.





«Например, услуги по аэропорту, железнодорожные перевозки, грузовые и так далее. Различные компании согласны для всех своих поставщиков открыть специальные счета, и поставщики согласны, чтобы НДС перемещался не на их счета, а на специальный счет в банках, чтобы налоговики видели, сколько НДС поступило и когда происходит заявление на возврат. И в тот же практически день с минимальными издержками и проверкой будет возврат НДС, причем НДС будет возвращаться не только по экспорту, но и по всем превышениям», - добавил Даленов.



