В Турции перевернулся автобус, три человека погибли
14 августа 2017, 13:38
Число погибших может возрасти.
По меньшей мере три человека погибли и многие пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает газета Daily Sabah, передает РИА Новости.
Как сообщает издание, инцидент произошел в понедельник утром на трассе, соединяющей столицу страны Анкару с городом Конья. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.
На место происшествия были отправлены кареты скорой помощи. По мнению местных властей, число погибших может возрасти.
Фото: AFP 2017 / Ozan Kose.
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