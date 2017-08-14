В Турции перевернулся автобус, три человека погибли

По меньшей мере три человека погибли и многие пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает газета Daily Sabah, передает Об этом сообщает газета Daily Sabah, передает РИА Новости





Как сообщает издание, инцидент произошел в понедельник утром на трассе, соединяющей столицу страны Анкару с городом Конья. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.





На место происшествия были отправлены кареты скорой помощи. По мнению местных властей, число погибших может возрасти.



