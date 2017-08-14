АГА не откажется от самолетов Тecnam-P 2002, несмотря на второй инцидент за месяц

До авиакатастрофы 10 августа вышел из строя еще один самолет этой марки, принадлежащий академии.

Академия гражданской авиации не откажется от самолетов Тecnam-P 2002, несмотря на второй по счету инцидент за месяц.





10 августа учебный самолет этой модели с инструктором и курсантом на борту рухнул в Алматинской области. За две недели до этого, 24 июля, точно такой же летательный аппарат вылетел из аэродрома в Алматинской области и совершил аварийную посадку в Жамбылской области.





По словам и.о. проректора по авиационным вопросам Академии гражданской авиации Шамиля Беришева, шесть самолетов Тecnam-P 2002 были закуплены в 2016 году. Приблизительная стоимость каждого – около полумиллиона евро.





“К сожалению, эти два самолета сейчас вышли из строя. Этот (сгоревший) будет списан, а тот подлежит восстановлению. Сейчас там тоже комиссия работает. И по результатам работы этой комиссии будут сделаны выводы” , — рассказал Беришев Sputnik Казахстан.





При этом, по его словам, поводов для отказа от самолетов этой марки и модели у академии нет.





“Самолеты новые, самолеты хорошие, во всем мире летают на них, все учатся, тренируются, поэтому по самолетам у нас сомнений нет”, — ответил он на вопрос корреспондента.





Также проректор академии уточнил информацию о денежной компенсации, которую было решено выделить семьям погибших в катастрофе 10 августа Айдара Абишева и Сергея Курченко. Выяснилось: выделение денег учебным заведением — это жест доброй воли.





“Академия уже подготовила документы, деньги. В коллективном договоре у нас этого нет – кто рассчитывает, что такое может произойти. Были некоторые чиновничьи “терки” – государственные все-таки деньги – как их выделить, как их списывать. Мы всю работу проделали, поэтому материальная помощь будет оказана”, — пояснил собеседник, уточнив, что родственникам погибших вуз выделит по миллиону тенге.





Утром 10 августа во время выполнения учебно-тренировочного задания упал самолет Тecnam-P 2002 − погибли пилот-инструктор и курсант. Крушение произошло рядом с аэродромом "Азем", который находится в 43 километрах от Алматы. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию РК начал расследование.





Позже выяснилось, что Айдар Абишев — внук известного в Казахстане пилота Макаша Абишева, отец Айдара также является летчиком. Второй погибший – инструктор Сергей Курченко − приехал в Казахстан из Киева.



