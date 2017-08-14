Назарбаев встретился с Медведевым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства поприветствовал Председателя Правительства Российской Федерации и отметил важность проведения подобной встречи в современных экономических условиях.

В свою очередь, Д.Медведев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за предоставленные возможности для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

«Мы радуемся успехам дружественного Казахстана в связи с проведением выставки «ЭКСПО-2017». Это действительно большое событие и для Вас, и в целом для нашего союза. Мы сегодня обсуждаем текущие экономические вопросы в рамках Евразийского межправительственного совета. Хочу поблагодарить Вас за прекрасные условия работы и выразить надежду на то, что наши двусторонние отношения будут развиваться так же хорошо и поступательно, как это было в последние годы», - сказал Председатель Правительства Российской Федерации.