Сборная Казахстана по муайтай завоевала на чемпионате мира 12 медалей
14 августа 2017, 14:36
Всего в чемпионате мира участие приняло более 1000 спортсменов из 79 стран мира.
С 3 по 11 августа в столице Королевства Таиланд - в городе Бангкок прошел чемпионат мира по муайтай среди юношей и молодежи, сообщает Zakon.kz.
Сборную Республики Казахстан представляли 18 спортсменов. За время соревнований бойцы принесли в копилку команды 12 медалей различной пробы. Из них: звание xемпиона мира и золотую медаль завоевал Иван Партала. Серебряные медали были вручены Шамилю Ермагамбетову, Чингисхану Ибрай, Хусеину Абдулаеву, Рымбеку Сеитбек, Бауржану Мухамедали, Давиду Исакову, Рахату Биназар. Почетные бронзовые медали получили: Ердана Ертуганов, Александр Цариков, Нурсултан Аюпов и Дмитрии Комар.
«Во время соревнований нашим спортсменам конкуренцию составили представители России и Сборной Таиланда .Успешному выступлению способствовали 18 дневные учебно- тренировочные сборы под руководством тайских тренеров на острове Кох Самуй», - сообщили в федерации тайского бокса Казахстана.
Всего в чемпионате мира участие приняло более 1000 спортсменов из 79 стран мира.
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