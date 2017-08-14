Сборная Казахстана по муайтай завоевала на чемпионате мира 12 медалей

Всего в чемпионате мира участие приняло более 1000 спортсменов из 79 стран мира.

С 3 по 11 августа в столице Королевства Таиланд - в городе Бангкок прошел чемпионат мира по муайтай среди юношей и молодежи, сообщает Zakon.kz.









Сборную Республики Казахстан представляли 18 спортсменов. За время соревнований бойцы принесли в копилку команды 12 медалей различной пробы. Из них: звание xемпиона мира и золотую медаль завоевал Иван Партала. Серебряные медали были вручены Шамилю Ермагамбетову, Чингисхану Ибрай, Хусеину Абдулаеву, Рымбеку Сеитбек, Бауржану Мухамедали, Давиду Исакову, Рахату Биназар. Почетные бронзовые медали получили: Ердана Ертуганов, Александр Цариков, Нурсултан Аюпов и Дмитрии Комар.









«Во время соревнований нашим спортсменам конкуренцию составили представители России и Сборной Таиланда .Успешному выступлению способствовали 18 дневные учебно- тренировочные сборы под руководством тайских тренеров на острове Кох Самуй», - сообщили в федерации тайского бокса Казахстана.









Всего в чемпионате мира участие приняло более 1000 спортсменов из 79 стран мира.



