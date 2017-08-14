Россиянка о Капчагае: Очень бы хотелось приехать не на помойку

Жительница Омска приехала с семьей на Капчагай. После отдыха она упрекнула местных жителей в свинстве, передает передает Zakon.kz





Пост появился на странице "Мой Капчагай" в Instagram.





"Здравствуйте дорогие капчагайцы! Мы из России, приезжали к вам на отдых с 28 июля по 4 августа. Безумно понравился ваш городок. Хочу сказать огромное спасибо Гульмире. И люди добрые. Ваше море - это чудо. Но, есть одно большое "но"!





Очень грязно на пляже, очень. Всю неделю наблюдала за людьми, честно хочется сказать, что свинушки. Практически никто за собой не убирает, хотя стоят баки под мусор. У вас такое красивое бирюзовое море, а вы его так загаживаете. Берегите эту красоту. Я прежде чем пустить ребенка очищала берег от арбузных корок, обглоданных костей и т. д..





Вам природа подарила такое чудо, берегите это и наслаждайтесь. Приедем ли мы еще раз, не знаю. Но очень бы хотелось приехать не на помойку. Мы из Омска, это очень далеко. почти 2000 километров. Но мне захотелось у вас побывать и посмотреть на чудо-море.





А еще мне не очень понравилось то, что видят русских людей и начинают задирать цены. От ваших МАИ я вообще в полном шоке - денежки брать вообще не стесняются. Вам нужно налаживать туризм и делать на этом деньги. А так вы отпугиваете туристов. Спасибо за гостеприимство!", - написала она в соцсети.









"Конечно, должно быть стыдно, даже мне стыдно за свой народ, на море мусорят почти все, тоже сидела и наблюдала, какие не культурные и не воспитанные!", - написала один из пользователей.





"Что говорить если в городе мусорка рядом,а мусор бросают с окон квартир либо возле домов Море в начале лета чистое,потом через пару недель все уже в бутылках и в отходах", - отметила другой комментатор.



